Piratenkoning folterde bemanning Belgisch schip 72 dagen lang: “Ondraaglijke stank op het dek”

De bemanning van het Brugse schip Pompeï, dat gekaapt werd door Somalische piraten, is 72 dagen lang ­psychisch ­gefolterd. Dat oordeelde het Gentse hof van ­beroep ­vrijdag. De rechter veroordeelde de Somalische ­piratenkoning Mohamed Abdi Hassan tot twintig jaar cel.

Op het proces in hoger beroep vrijdag werd duidelijk dat de tien bemanningsleden van het Brugse schip Pompeï het zwaarder te verduren kregen dan eerst gedacht. Het schip werd op 18 april 2009 gekaapt door Somalische piraten.

Pas 72 dagen later werd de bemanning vrijgelaten, nadat 2,7 miljoen euro werd opgehoest. Tijdens die bange maanden werd de Belgische bemanning volgens het hof van beroep ernstig mishandeld. Hoewel er geen sprake is van fysieke terreur werden ze wel degelijk gefolterd. Psychisch dan.

Ondraaglijke stank op het dek

“De piraten slachtten geiten op het dek en lieten het slachtafval liggen waardoor een ondraaglijke stank ontstond”, zegt het Gentse hof van beroep. “De kapitein kreeg meermaals een vuurwapen tegen zijn hoofd gedrukt. Hij vreesde voor een executie en was psychisch een wrak.”

De bemanningsleden kregen tijdens de gijzeling ook geen enkele keer de kans om contact op te nemen met familie of vrienden. “Dat de kapitein na afloop 3.000 dollar kreeg toegestopt voor de geleden schade getuigt van een extreem cynisme”, zegt het hof.

Naar België gelokt

Mohamed Abdi Hassan, de Somalische “piratenkoning”, werd daarom in beroep veroordeeld tot twintig jaar cel. De man verliet het schip destijds met het ­losgeld letterlijk op zijn lijf geplakt. Zijn kompaan, ­Mohamed Moalin-Aden, kreeg tien jaar. Dat is het dubbele van wat de rechter in eerste aanleg hem ­gegeven had.

Hij was als president van de regio waar de kapingen plaatsvonden rechtstreeks betrokken. “Hij trachtte de schijn te wekken dat hij optrad tégen de piraterij. Maar uiteindelijk blijkt hij nauw betrokken bij de top van de organisatie en deed hij mee uit winstbejag”, zegt het hof.

Opgepakt in Zaventem

De piratenkoning en de president werden in 2013 opgepakt op de luchthaven van Zaventem. Ze werden naar België gelokt door de federale politie met de belofte dat een film over hun leven zou worden gedraaid. Vooral ­Moalin-Aden toonde zich van zijn hebberigste kant. Hij wou pas komen als werd ingegaan op zijn exuberante wensen. Zo eiste hij onder meer een nieuw kostuum, een nieuwe iPhone en voetbalshirts.