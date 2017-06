Deze Duivels komen waarschijnlijk aan de aftrap tegen Tsjechië (en er zijn nog tickets)

Tegen Tsjechië komende maandag wil bondscoach Roberto Mar­tinez enkele andere spelers aan het werk zien. Profvoetballer van het Jaar Youri ­Tielemans is alvast speelgelegenheid beloofd. Axel Witsel en Laurent ­Ciman spelen dit weekend nog bij hun club en sluiten pas na de ­oefenmatch tegen Tsjechië aan. Vincent Kompany lijkt zijn eerste basisplaats te krijgen sinds 2015.

“Ik wil zo veel mogelijk spelers zien en overweeg aan de rust mijn volledige elftal te wisselen”, zei Martinez gisteren. Ik heb voor elke positie twee spelers dus normaal kan ik alle ­spelers wisselen”, zegt Martinez. “Het lijkt bijna op een oefenmatch in de voorbereiding. Iedereen heeft even de batterijen kunnen opladen en is gefocust voor de wedstrijden.”

Bij tegenstander Tsjechië wordt het vooral uitkijken naar de jonge aanvaller Patrik Schick. De 21-jarige aanvaller kreeg dit seizoen zijn kans bij Sampdoria en bloeide er helemaal open. Hij scoorde 11 doelpunten bij de ploeg van Dennis Praet, waaronder één die doet denken aan Dennis Bergkamp bij Arsenal, en lijkt dan ook het grootste gevaar. Jakub Brabec, de verdediger van Racing Genk, wordt ook in de basis verwacht.

België: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Chadli, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

Tsjechië: Vaclik, Gebre Selassie, Brabec, Suchy, Novak, Darida, Horava, Dockal, Krejci, Zmrhal, Schick

Nog 20.000 (!) tickets beschikbaar

Voor de oefenpot tegen Tsjechië waren gisteren nog maar 24.200 kaartjes verkocht. Dat betekent dat er nog zo’n twintigduizend lege zitjes zijn.

Het zorgwekkende is dat dit geen nieuws meer is. Er is sprake van een duidelijke daling van publieke belangstelling. Tot en met de wereldbeker in Brazilië zat het Boudewijnstadion voor elke wedstrijd vol. Na het WK nam de interesse af. Kwalificatiewedstrijden voor het EK raakten nog uitverkocht, maar voor oefenduels liep het niet meer storm. Tegen IJsland daagden bijvoorbeeld maar zo’n 22.000 fans op. Sinds de pijnlijke uitschakeling op het EK in Frankrijk loopt de publieke interesse verder terug. Slechts 30.000 fans tegen topland Spanje of een kwalificatiematch tegen Estland die niet uitverkocht raakte: het zijn tekens aan de wand. De band tussen ploeg en publiek moet weer aangehaald worden.