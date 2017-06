Victor Campenaerts charmeerde in de voorbije Giro door op het startpodium van de tijdrit een boodschap op zijn borst te ontbloten: ‘Carlien Daten?’ Carlien Cavens (30) stemde in met de date en die heeft ondertussen ook plaatsgevonden. “Maar we zullen gewoon vrienden blijven”, zegt Campenaerts. “Verder zal het niks worden. Daarmee heb ik er alles over gezegd. Of ze blijft supporteren voor mij? Natuurlijk. Vrienden doen dat voor elkaar.”