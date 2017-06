Amerikaanse topbasketter bezorgt Rihanna een ‘pissed’ gevoel

Golden State heeft een knappe start genomen in de NBA-finale. De Warriors haalden het in de eigen Oracle Arena in Oakland met 113-91 van titelverdediger Cleveland en komen in de best-of-seven-serie op een 1-0 voorsprong.

Voor Golden State was het maar liefst de dertiende zege op rij in de play-offs. Duel twee wordt zondag in Oakland gespeeld, daarna zijn de Cavaliers tweemaal gastheer.

Kevin Durant, op zijn 28ste waanzinnig op zoek naar zijn eerste NBA-titel, was dé grote man bij de thuisploeg. Hij maakte 38 punten, pakte acht rebounds en deelde ook nog acht assists uit. Ploegmaat Stephen Curry maakte 28 punten, waarvan zes driepunters, en gaf 10 assists.

“Mooi die eerste zege, maar meer niet. We spelen tegen de kampioen en dan weet je dat ze zullen reageren”, zei uitblinker Durant. Tijdens de partij flirtte Durant met Rihanna, die met onder meer Jay Z op de eerste rij zat. “Weet ik niets meer van”, gaf Durant na de partij met een knipoogje mee. Rihanna is een fan van Cleveland en LeBron James en verliet na het verlies van de Cavs “pissed” de Oracle Arena. Bij de Cavs was sterspeler LeBron James goed voor 28 punten en 15 rebounds.

Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors staan voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de eindstrijd. Vorig seizoen pakten de Cavs de titel na een 3-1-achterstand. In 2015 trokken de Warriors aan het langste eind.