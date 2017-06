Deze Vlaamse showbeesten zijn een hit op Instagram

Een mopshond die z’n tong uitsteekt: 750 likes. Een egel met een strikje: 800 likes. Een kat die languit op de grond ligt: veer-tien-dui-zend likes. Dat huisdieren makkelijk meer hartjes halen op ­Instagram dan wij, ligt niet aan ons. Marni, Boris en ­Gustave hebben gewoon een iets hogere aaibaarheids­factor. En daar krijgen sommige zelfs sterallures van. De ultieme ster volgens baasje Rani ­Cucicov (22) omdat “hij de looks van ­Leonardo DiCaprio heeft en perfect weet wat hij wil. En toch houdt hij zijn pootjes op de grond en blijft hij bescheiden onder alle aandacht.” De ultieme ster volgens baasje Grietje Vermoortele (31), want “het ene moment is hij een donzige, onschuldige en lieve knuffelaar die ­iedereen doet smelten, het andere moment een prins met veel allures en bijhorende show”. De ultieme ster volgens baasje Eva Lambrechts (23) dankzij “de combinatie van haar schattige snoetje, hilarische gezichtsuitdrukkingen, hangoren tot op de grond en divagehalte”. De ultieme ster volgens baasje Adrien Aboudarham (34), omdat “hij het schattigste ding ter wereld is. Zélfs als hij chagrijnig is, smelt ik door naar hem te kijken.” De ultieme ster volgens baasje Caro Geeraerts (24) door “zijn lief snuitje, puppy ogen waarmee hij alles van iedereen gedaan krijgt en zijn stoere uiterlijk.” De ultieme ster volgens baasje Tanguy Allard (26) door “zijn menselijke karakter. Hij is heel zelfstandig. En als ik aankom met mijn camera, weet hij dat hij moet stoppen met wat hij doet, zodat de foto perfect is.”

“Elke dag een fotoshoot? Daar heeft een wereldberoemde kat als ik geen tijd voor. Ik poseer liever één keer per week vier uur lang. Uitzonderlijk ook met cameramannen of persfotografen bij, maar dat ben ik intussen al gewend. Voor de rest heb ik een vrij normaal kattenleven. Behalve dan mijn verslaving aan garnalen, misschien. Die eet ik veel liever dan cupcakes, die zijn enkel goed om met slagroompootjes door mijn huis te kunnen lopen.”

“Ik ben zot van leer en hout. Schoenen, handtassen, meubels, mijn speelgoed: pakt mijn baasje het niet snel genoeg af, dan bijt ik het kapot. Monstertje, noemt ze mij soms. Maar ze houdt van mij. Zegt honderd keer per dag dat ik zo mooi ben, kust mijn veren vol lippenstift en maakt me elke dag rijst met groentjes. Of ik krijg macadamianootjes, omdat ik dan kunstjes doe. Een high five geven of hallo zeggen. Een kokosnoot moet je mij trouwens niet tonen, die vind ik nogal vreemd. Daar gaat mijn kuif van rechtstaan.”

CLARICE, HET KONIJN: @clarice_the_bunny

Foto: rr

“Mijn lief heet Rudolph, ik ben voor hem gevallen op Valentijn. Dat was niet lang nadat ik hier was komen wonen. Nog niet zo lang geleden kregen we trouwens een nieuw huis van ons baasje. Dat hebben we gevierd met een cagewarmingparty met bananentaart. Rudolph weet dat ik altijd eerst moet eten, ik ben nogal een diva. Als hij op een leuk plekje ligt waar ik ook wil liggen, bijt ik hem in zijn staart of duw ik hem aan de kant. Maar hij blijft me graag zien, hoor.”

POKI, DE EGEL: @poki_the_hedgehog

Foto: rr

“Mijn baasje heeft voor mij een fotostudio gemaakt. En een paar kostuumpjes, om in te paraderen. Maar daarna moet zo’n strikje wel weer onmiddellijk uit, hoor. Ik ben sowieso niet zo’n fan van die spotlights. Ik ben nogal verlegen. Dus als mijn baasje mij wil laten poseren, laat ik me eerst verwennen. Hij mag eerst een paar minuten – of als ik écht koppig ben een heel uur – over mijn buikje wrijven, tot ik me comfortabel genoeg voel. Anders krul ik mezelf op in een bolletje. Dat doe ik sowieso bij vreemden, ik zie niet graag nieuwe mensen. Ik word niet echt graag gestoord, zeker niet als ik slaap. Eigenlijk ook niet als ik wakker ben, dan sport ik liever. Ik heb een looprad hangen in mijn kooi, waarin ik urenlang kan trainen. En als ik dat echt beu ben, speel ik met pingpongballetjes. Mijn baasje koopt elke week een nieuw speelgoedje, zodat ik mij niet verveel. Och, zolang ik elke dag mijn maaltijd van kip, kalkoen, wortel, zoete aardappel en courgette krijg, blijf ik tevreden.”

BORIS, DE MOPSHOND: @boris_the_instapug

Foto: rr

“Ik heb zo veel volgers dat ik soms al word ­herkend als ik in Leuven over straat wandel. Dan hoor ik achter mij iemand fluisteren: Is dat niet Boris van Instagram? Tja, dan moet ik me weleens omdraaien om te tonen dat ik het echt ben. Soms vragen ze me zelfs een selfie. Met veel plezier doe ik dat, ik sta nogal graag in het middelpunt van de belangstelling. Daarom dat ik ook zo graag voor de camera sta. Roept mijn baasje fotoshoot, dan spurt ik naar de muur waarvoor ik altijd moet poseren. Ik doe alles wat ze vraagt: zitten, liggen, naar links kijken, een beetje minder sip, met mijn oren recht, … Als ik achteraf maar mijn koek krijg. Alleen moeten ze me ’s avonds niet te veel laten bewegen. Dan hang ik liever in de zetel. Mijn baasje moet me zelfs uit de zetel trekken en naar buiten duwen om een plasje te gaan doen. Niet erg, ik ben het gewend om met mijn buik op de grond te hangen. Ik struikel of glijd namelijk nogal veel, omdat ik zo lomp ben. Als er een schoen in mijn weg ligt, loop ik er niet rond, maar over. En dan val ik soms weleens op mijn snoet. Daarom dat die zo plat is zeker?”

GUSTAVE, DE EEKHOORN: @petit_gustave

Foto: rr

“Mijn baasje Tanguy heeft mij gevonden in een bos. Ik lag plat op mijn buik op de grond, had koud, woog 74 gram en had een wondje aan mijn poot. Waar ik vandaan kwam? Geen idee. Maar Tanguy heeft mij gered. Hij heeft me thuis verzorgd en na een paar dagen voelde ik me er echt goed. Dus ben ik er gebleven. Nu zijn we beste vrienden. Eet hij cornflakes, ontbijt ik mee uit zijn kom. Of ik slurp van zijn cola of knabbel op een stukje chocolade. Dat kunnen volgers van over de hele wereld zien. Toch als ik me niet verstop, want dat doe ik voortdurend. Vooral in de doos Kleenex, soms in een hoed of in de broekzak van mijn baasje. Maar hoe goed ik ook probeer, hij weet me snel te vinden. Heel soms gaan we samen naar buiten. Tanguy heeft me een harnas gekocht voor in de tuin. Eén keer kon ik uit die leiband ontsnappen en klom ik 20 meter hoog in een boom, maar toen mijn baasje riep, trippelde ik weer naar beneden, recht in zijn broekzak. Ik ben veel te bang van vogels om buiten te wonen. Laat mij maar verder leven in een appartement in Brussel. Waar ik in de gordijnen kan klimmen.”