Bekende islamleraar op non-actief gezet

De Gentse politie onderzoekt een klacht tegen imam, onderzoeker en specialist deradicalisering Brahim Laytouss (46) wegens grensoverschrijdend gedrag met een leerlinge. Nog “een tiental” andere leerlingen signaleerden de voorbije weken verhalen van flirten, pikante berichten via WhatsApp en ongewenste aanrakingen. “Hij is op non-actief gezet.”

De zaak beroert al een tijdje de gemoederen in de Gentse moslimgemeenschap. Laytouss is vanwege zijn vele optredens in de media tot ver buiten Gent bekend. Niet alleen preekte hij sinds 1999 jarenlang ...