Nieuwe judocoach in opspraak nadat hij meisje misbruikte maar niet geschorst werd: “Zijn wil was wet, zowel op de mat als naast de mat”

De getuigenis van ex-judoka Ann Simons over grensoverschrijdend gedrag tijdens haar carrière maakt veel los in de sportwereld, en dan vooral bij andere judoka’s. Tijdens Terzake dook vrijdag een nieuwe getuigenis op van een meisje, over een andere coach. “Zijn wil was wet, zowel op de mat als naast de mat”, aldus de anonieme getuige.

Er zijn ondertussen al verschillende getuigenissen opgedoken sinds Simons vorige week haar boekje opendeed. “Het verbaast me dat de persoon die me op deze manier gekwetst heeft, nog altijd in het topjudo actief is, ook al heb ik dat destijds bij de federatie aangeklaagd”, kloeg Simons, want enkele jaren vóór Simons heeft ook Niki Heylen - twee keer Belgisch kampioen - het gedrag van dezelfde trainer aangeklaagd.

De judocoach die onder vuur ligt voor seksueel wangedrag - en die een topfunctie heeft bij de Vlaamse Judofederatie - ging in de tegenaanval met een brief. Naar eigen zeggen heeft hij volstrekt niets mis gedaan. Hij werd uiteindelijk door de Vlaamse Judofederatie op non-actief gezet. “In het belang van een sereen en objectief onderzoek is deze maatregel nodig”, klonk het in een persbericht.

Andere coaches

Enkele dagen geleden meldde een nieuwe getuige zich. In Terzake vertelde ze anoniem hoe de coach haar als 13-jarige een tongkus probeerde te geven. “Dat is toch niet normaal bij een kind van 13 door een man van een jaar of 29?” De vrouw vertelde ook hoe een andere trainer haar heeft betast toen hij een verband legde aan haar sleutelbeen.

Vrijdag was Terzake dus opnieuw het forum voor een anonieme getuigenis van een judoka die als 16-jarige misbruikt werd door haar coach. Het gaat daarbij om een andere coach dan die in bovenstaande dossiers genoemd wordt. De vrouw begon al in de lagere school met judo. Toen ze eind jaren 90 steeds beter werd, begon haar coach dominanter te worden.

“Zijn wil was wet, zowel op de mat als naast de mat.”, aldus de judoka. “Hij heeft het zo leep gespeeld om uw vertrouwen volledig te winnen en u via dat vertrouwen te misbruiken. Op een bepaald ogenblik blijft het niet meer bij complimenten geven, maar komen er aanrakingen. Hij begon mij te verplichten naar een garage te komen, uiteindelijk bijna dagelijks. Hij ging alle boekjes te buiten. Het was niet gewoon vastpakken, je moest je helemaal ontkleden en hij deed dat dan ook en dan ben je vertrokken.”

Geen schorsing ondanks veroordeling

Pas na zes jaar brak de judoka met haar coach. Toen bleek dat de man hetzelfde probeerde te doen met een ander meisje, diende ze een klacht in. De coach werd in 2014 veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van een 16-jarige. Hij kreeg een straf van 1 jaar effectief en drie jaar probatie-uitstel. Hij werd echter niet geschorst door de judofederatie, en kreeg enkel een waarschuwing.

“Het feit dat ze toestaan dat zo iemand waarvan bewezen is dat hij dergelijke feiten heeft gepleegd, die daarvoor veroordeeld is geweest, dat ze die op de mat laten staan, dat begrijp ik niet. Ik vind dat ze zo een signaal geven van 'ach ja, daar til ik niet zo zwaar aan'”, aldus de getuige.

De club in kwestie liet aan VRT weten dat de coach er geen les meer geeft, zijn straf heeft uitgezeten en een tweede kans verdient. Kristof Van de Putte, voorzitter van de Vlaamse Judofederatie, wilde niet dieper ingaan op deze zaak: “Wij willen in alle sereniteit deze dossiers opnieuw bekijken, kijken hoe die zijn aangepakt en waar kunnen we in de toekomst bijsturen. Daarvoor hebben wij een ethische commissie opgericht, die alle zaken zal inventariseren”, klinkt het.