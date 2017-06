Buien maken einde aan zomerweer

Brussel - Zaterdag krijgen we wisselvallig weer met buien, die hier en daar kunnen uitgroeien tot onweer. De temperaturen klimmen niet hoger dan 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen.

De buien zijn in de ochtend nog zeer plaatselijk. In de loop van de voormiddag ontwikkelen ze zich verder, met kans op onweer tot gevolg. De meest actieve buien worden over het centrum en het oosten van het land verwacht, in de loop van de namiddag neemt de buienactiviteit af en verdwijnt het onweerachtig karakter. Bij dit alles is het overwegend zwaarbewolkt met tussendoor mogelijk enkele opklaringen.

De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen en rond 23 graden in het centrum van het land. De wind is eerst zwak uit het zuidwesten, later zwak of matig uit west tot noordwest.

Zaterdagavond en -nacht trekt vanaf de Franse grens een vrij actieve storing met regen en buien over het land. Er is daarbij ook kans op een donderslag. De meeste neerslag verwachten we in het centrum en het oosten van het land. Na de doortocht ervan wordt het droog met soms brede opklaringen.

De minima schommelen tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en tussen 10 en 13 graden elders in het land. De wind is zwak tot meestal matig en aan zee soms vrij krachtig, uit noordwest tot west.

Zondag begint de droog met zon en wolken. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het diepe binnenland stapelbewolking en kan er eventueel een lokale bui vallen maar het blijft wel overwegend droog. Aan de kust wordt het zonnig. De maxima liggen tussen 15 à 16 graden in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. Er waait een matige westelijke wind.

Maandag begint de dag droog en overwegend zonnig, maar in de loop van de dag ontwikkelen zich vanaf het westen stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot buien. De maxima liggen tussen 19 graden in Hoog-België en 23 graden in de Kempen. De wind zwak tot matig uit zuidwest tot zuid.



Dinsdag wordt een wisselvallige en winderige dag met buien die in het binnenland kunnen gepaard gaan met onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De maxima liggen tussen 13 à 14 graden in Hoog-België en 18 of 19 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden van 50 tot lokaal 70 km/h, in onweer mogelijk meer.



Woensdag blijft het overwegend droog met een wisselende bewolking en maxima van 16 graden in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. Er waait een vrij strakke zuidwestelijke wind.



Donderdag wordt het aan de voorzijde van een Britse storing zonnig en warm met maxima van 24 graden in Hoog-België tot 29 graden in de Kempen. Naar de avond toe wordt het waarschijnlijk onweerachtig. Er waait een matige zuidoostelijke wind.



Vrijdag trekt waarschijnlijk een storing van west naar oost over het land met stevige regen- en onweersbuien. De temperaturen stijgen in het oosten nog tussen 26 en 31 graden. In het westen zou het al minder warm worden met maxima rond 22 graden. De wind zou draaien van zuid naar zuidwest.