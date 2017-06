Wetsuit-uitvinder Jack O’Neill overleden

Jack O’Neill, de uitvinder van de wetsuit, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat berichtten de Amerikaanse media vrijdagavond laat.

De oprichter van de watersportketen O’Neill, bekend voor zijn surf- en badmode, populariseerde het gebruik van wetsuits uit synthetische rubber (neopreen), die het voor surfers mogelijk maakte om veel langer in het koude water door te brengen. Tijdens een surfongeval in 1971 verloor hij zijn linkeroog, waarna hij een ooglapje droeg en zijn uiterlijk als piraat voorgoed gestalte kreeg.

O’Neill, die zijn eerste surfwinkel in 1952 in San Francisco opende, stierf omringd door zijn familieleden in zijn woning in Santa Cruz, Californië. Hij werd 94.