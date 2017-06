OVERZICHT. Deze snelwegen mijd je beter dit weekend

Wie tijdens dit verlengde Pinksterweekend met de auto weg wil houdt maar beter rekening met sterke verkeershinder, want op verschillende plaatsen zijn er werkzaamheden. Vooral wie dit weekend van Gent naar Hasselt rijdt doet dat beter niet via Antwerpen. Een overzicht.

E17 in Waasmunster

In Waasmunster wordt opnieuw het hele verlengde weekend lang gewerkt aan het asfalt op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster. Daardoor zal het verkeer in de richting van Antwerpen tijdelijk over 1 of twee versmalde rijstroken moeten, in plaats van drie.

Het wegdek van de E17 richting Antwerpen krijgt een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer richting Gent ondervindt geen hinder. Door de werken nu het hele weekend de klok rond uit te voeren hoopt Wegen en Verkeer de hinder zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Antwerpse Ring richting Nederland

Van vrijdag 2 juni, 21u tot zondag 4 juni, 12u wordt gewerkt op de R1, de Antwerpse ring. Richting [2] naar Nederland wordt het wegdek hersteld ter hoogte van Antwerpen-Zuid. De precieze hinder verschilt per dag:

Van vrijdag 2 juni, 21u tot zaterdag 3 juni, 10u: slechts twee rijstroken vrij in Antwerpen-Zuid. De opritten komende van Antwerpen-centrum (Bolivartunnel) en van de Kolonel Silvertopstraat (N148) zijn afgesloten. Ook afrit [5] Berchem en de afslag naar de E19 richting Brussel zijn dicht.

Van zaterdag 3 juni, 21u tot zondag 4 juni, 12u: slechts twee rijstroken vrij in Antwerpen-Zuid. Op de A12 Brussel-Antwerpen is de Bevrijdingstunnel richting Antwerpen gesloten. Op de A12 is ook oprit [5] Le Grellelaan dicht.

Hou rekening met ernstige op zaterdag- en zondagvoormiddag.

E313 in Geel-Oost

Van vrijdag 2 juni, 20u tot maandag 5 juni, 5u wordt gewerkt op de E313 Antwerpen-Luik. Richting Luik beschikt het verkeer in Geel-Oost slechts over één rijstrook. Hou rekening met hinder.

Brusselse binnenring richting Luik/Namen/Waterloo

Ter hoogte van het knooppunt met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe wordt het wegdek vernieuwd. Er zijn maar twee rijstroken beschikbaar in plaats van drie en er geldt ook een snelheidsbeperking. Er is geen omleiding, het kan wel bijzonder druk worden.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht “aanzienlijke verkeershinder”.