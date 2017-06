Deze sprankelende roze taart met glitter nodigt uit om er een stukje uit te bijten, al doe je dat beter niet. Het ‘dessert’ in een filmpje van lifestylesite Cosmopolitan, dat in vier dagen tijd al meer dan zes miljoen keer werd bekeken, is immers geen taart maar een feestelijk stuk zeep. Dat werd feestelijk versierd door Soap Chérie.