Roamingkosten worden afgeschaft: dit betekent het voor u

Nog minder dan twee weken en de roamingkosten die we betalen in het buitenland worden afgeschat. Dan kunt u in heel de Europese Unie dus eindelijk bellen en surfen aan de prijs van je binnenlands abonnement. Maar wat betekent dit concreet? Alle antwoorden op uw vragen.

‘Roam like at home’ is het principe van de nieuwe roamingreglement dat op 15 juni 2017 van start gaat. Concreet wil dit zeggen dat je hetzelfde betaalt voor wat je in het buitenland verbruikt als je betaalt voor wat je in België verbruikt. En ook alle voordelen die in je bundel inbegrepen zijn, zoals gratis belminuten, gratis sms’en en mobiele data, kan je gewoon in het buitenland gebruiken.

Eindelijk, want we hebben het allemaal al wel eens meegemaakt: een torenhoge rekening na een deugddoende vakantie omdat je je 3G/4G was vergeten af te zetten of gewoon toch graag contact hield met het thuisfront via sms’jes, telefoongesprekken of het internet.

Deadline

Europa heeft 15 juni gekozen als uiterste datum waarop providers hun roamingkosten moeten afschaffen. Sommige hebben dit echter al gedaan, zoals Mobile Viking en Scarlet, terwijl anderen het vroeger zullen doen: Orange op 11 juni, Proximus op 12 juni en T-Mobile op 13 juni. Klanten van Base moeten wel wachten tot 15 juni, voor die van Telenet is het voorlopig gissen.

“Uw eventuele bonussen en opties, zoals uw favoriete apps, gratis bellen onder collega’s of gezinsleden, extra 500 MB, enz. zullen ook geldig worden binnen de EU,” aldus Proximus.

Tarieven

De groothandelstarieven voor data - heel erg omstreden, gezien het exponentiële gebruik van mobiele data - zullen worden begrensd op 7,7 euro per gigabyte, tegenover de 8,5 euro nu. Vanaf juni 2017 gaan deze telkens naar beneden tot 2,5 euro per gigabyte in 2022. De maximumgrens voor gesprekken zal dalen van 5 eurocent per minuut naar 3,2 eurocent per minuut, terwijl die voor het versturen van sms’jes zal halveren van 2 naar 1 eurocent.

De nieuwe maximumtarieven liggen ongeveer 90 procent lager dan nu het geval is. Toch volstaan die volgens de Europarlementsleden nog steeds om de operationele kosten te dekken.

Toch zit er mogelijk een addertje onder het gras. De verlaging en nu uiteindelijk zelfs afschaffing van roamingtarieven heeft een grote impact op de verschillende providers. Zo kostte de verlaging Proximus al 36 miljoen euro en schatten ze voor heel 2017 de verliezen rond 61 miljoen euro in. Ook bij Telenet zal dit jaar zo’n 50 miljoen euro minder opbrengen.

Deze verliezen zorgen voor een verleiding om een deel van de verdwenen inkomsten op een andere manier te recupereren. Zowel Telenet als Proximus sleutelen aan hun algemene tarieven. Volgens beide operatoren heeft dat echter niets met het wegvallen van de roamingtarieven te maken.

Limiet

Als roaming gratis is, betekent dit dan ook dat een Belg straks een gsm-abonnement kan nemen bij een Franse of Italiaanse operator, als die een goedkoper tarief aanbiedt? Toch niet, want er komt een zogenoemde fair use-regeling.

Die zal beperkingen opleggen aan hoe veel of hoe vaak u uit het buitenland zonder roamingkosten kunt bellen, sms’en of downloaden. Gaat u over die limiet, dan betaalt u toch bij. Maar dat extra bedrag zou veel lager moeten zijn dan de huidige roamingtarieven.

Er is ook nog in een achterpoortje voorzien: telecombedrijven die kunnen bewijzen dat deze maatregelen hen zouden verplichten om de binnenlandse tarieven op te trekken, kunnen aan de nationale regulator toestemming vragen om een ‘minimale’ meerprijs te behouden.

Waar geldig?

De roamingkosten worden afgeschaft in de hele Europese Unie. In alle Europese lidstaten kan je vanaf 15 juni dus bellen en surfen tegen je tarief in België. Concreet zijn dat volgende landen: Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad en Zweden.

Verder schaffen ook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen hun roamingtarieven af. Voor Zwitserland geldt dat voorlopig nog niet. Het is ook afwachten wat de Brexit zal teweegbrengen in verband met de roamingkosten in Groot-Brittannië. Uiteraard blijf je ook in andere niet-EU-landen, zoals Turkije, roamingkosten betalen.

Wat met internationale telefoontjes?

Wie vanuit België naar het buitenland belt, zal daarvoor de dure internationale tarieven blijven betalen. Het wordt daardoor een pak goedkoper om vanuit het buitenland naar België of eender welk andere EU-land te bellen, aangezien dat aanzien wordt als roaming. Daardoor betaal je dus als je van België naar Italië belt, dan wanneer je van Spanje naar Italië belt.