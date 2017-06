Hoe Hot Marijke aan haar naam kwam en waarom ze alsmaar minder klanten heeft

De prostitutie is niet meer wat ze geweest is, en dat merkt Vlaanderens bekendste sekswerker duidelijk in haar bezoekersaantallen. “Er zijn nu dagen waarop ik geen enkele klant heb”, klinkt het. Daarnaast vertelt ze hoe Hot Marijke Hot Marijke werd, want haar naam is niet zomaar uit de lucht gegrepen, of eigenlijk net wel.

In een dubbelinterview met Krant van West-Vlaanderen spreken Hot Marijke en haar partner Paul open over het leven van de veelbesproken prostituee. “Het is onmogelijk om nog te leven van de prostitutie alleen”, klinkt het. En daarom heeft Hot Marijke zich ontpopt tot een heuse zakenvrouw die van de prostitutie een bijbaantje gemaakt heeft.

“’s Morgens is het heel rustig, per maand heb ik ongeveer drie ochtendklanten”, vertelt Hot Marijke. “Ik heb nog gezocht naar een parttimejob, maar dat is niet te vinden als Hot Marijke. Zelfs een seksshop wil me niet, omdat ze vrezen dat ik enkel mijn eigen waar zou aanprijzen.”

Foto: Photo News

De hoogdagen van de prostitutie zijn achter de rug volgens Paul, die Marijke bijstaat met een aantal praktische zaken in haar bedrijf. “Marijke is wereldberoemd in België, maar dat betekent niet automatisch acht of tien klanten per dag. Dat is al geleden van september 2008, voor de bankencrisis losbarstte.”

“Masturberen is gratis, enkel wat Kleenex”

Dat er sinds de bankencrisis minder klanten komen, daar heeft Marijke verschillende verklaringen voor. “Sinds 2008 regelen ook steeds meer vrouwen de financiën. Of hebben ze er zicht op. Mannen kunnen minder makkelijk eens 200 euro laten verdwijnen. En er is veel minder zwart geld in omloop. Iedere job die wegvalt, is ook een potentiële klant die verdwijnt”, vertelt ze.

“Privé en escort vormen 30 procent van onze inkomsten, de rest halen we uit onze films”, voegt Paul toe. “Mochten we enkel draaien op escort en privé, zouden we extra werk moeten zoeken. Zonder welgestelde partner, een fulltime- of parttimejob, kan je er onmogelijk nog van leven. Prostitutie is een luxeproduct. Masturberen is gratis. Enkel wat Kleenex.”

Hoe Hot Marijke, Hot Marijke werd

Verder in het interview vertelt Paul hoe hij Marijke begeleidde in haar eerste stapjes als prostituee, en hoe Hot Marijke aan haar naam kwam. “Ik heb haar haar eerste betalende opdracht gegeven, een lesbische scène met mijn ex. Voor de start vroeg ik haar identiteitskaart, om haar naam en leeftijd te controleren. Ik zei: en nu een artiestennaam. En zei flapte eruit: Marijke. Ik vroeg naar de reden: Mijn nicht noemt zo”.

“Wat mijn nicht daarvan vond?” vertelt Marijke: “In het begin vond ze dat niet leuk, maar ze heeft het achter zich gelaten.”

Hun zevenjarige zoontje vertellen Marijke en Paul dat mama massages geeft, iets waar Marijke trouwens ook in gediplomeerd is. “Hij vraagt er ook niet achter. Hij komt af en toe naar de praktijk, uiteraard als ik niet werk. Ik wil er voor hem geen geheime plek van maken”, aldus Marijke.

(lees verder onder de foto)

Foto: Marco Mertens

Niet iedereen is welkom bij Hot Marijke

“Als er iemand komt die me niet bevalt,” vertelt ze, “blijft hij buiten staan. Ik heb ook een vaste regel: geen vreemdelingen. Dat is geen racisme, maar mijn keuze, mijn voorkeur. Ook privé zou ik dat niet doen, waarom dan wel voor geld?”

Ook als escort hanteert ze strikte regels voor haar klanten: “Voor ik binnen ga, wil ik zijn identiteitskaart zien. Klopt die niet met de naam die me boekte, ben ik terug naar huis. En het geld stort ik niet terug. Hij heeft mij bedrogen! Ik doe uiteraard ook geen minderjarigen, maar een maximumleeftijd heb ik niet. Mijn oudste klant is 88, hij is nog klaargekomen ook.”