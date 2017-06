Steward onthult de vreemdste vragen van passagiers in het vliegtuig

Een steward die zichzelf ‘Dan Air’ noemt, onthult op zijn blog Confessions Of A Trolley Dolly de meest absurde vragen die passagiers hem stellen in volle vlucht. “Er werd me tijdens mijn opleiding gezegd dat passagiers hun verstand thuislaten. Dus verwacht altijd het onverwachte”, staat er op zijn site. Een overzicht van de vreemdste verzoekjes.

“Tijdens een beetje turbulentie had een passagier een prangende vraag. Ze vroeg of ze een kopje warme chocolademelk kon bestellen. Ik zei dat het onmogelijk was omdat we op dat moment onderhevig waren aan turbulentie. Ze begreep het niet en vroeg dan maar een kopje thee”, staat er onder meer op de site van de anonieme steward.

Venster open

Iemand vroeg ook al hoe het kwam dat het frisjes was in het vliegtuig. “Staat er een raam open? Het is hier om te bevriezen”, vroeg een reiziger me bloedserieus. Eén passagier werkte de zogenaamde Dan flink op de zenuwen tijdens een vlucht van amper twee uur. “Ik wil wat water met een laag aantal calorieën. Ik wil zoetstof in mijn latte, geen suiker. Waar is mijn selderstengel om in mijn Bloody Mary te roeren? Kan je de motoren afzetten, ze maken te veel lawaai”, vroeg hij terwijl. “Loop toch naar de maan”, dacht ik bij mezelf.

Mile high club

De steward herinnert zich ook een passagier die naar eerste klasse ging om het toilet te gebruiken. “Ik hield hem tegen en zei dat hij in het toilet in zijn klasse moest gaan. Hij antwoordde me meteen dat zijn behoefte het verschil tussen de verschillende klassen niet kende. Nog in de categorie toiletgebruik: “een man wilde dolgraag deel uitmaken van de befaamde mile high club en vroeg me of hij zichzelf mocht gaan bevredigen in het toilet. Ik weigerde, en niet alleen omdat de passagiers op dat moment hun gordels nog niet los mochten klikken.

Nog enkele pareltjes:

“Hoe vaak zien jullie ufo’s?”

“Staan we stil? Ik zie al vier uur hetzelfde meer!” Dat meer was de Atlantische Oceaan.

“Mijn kind heeft in zijn broek geplast. Kan je ze even in de wasmachine doen? Dan zijn ze droog als we op onze bestemming aankomen.”

“Excuseer. Ik ben mijn portefeuille en mijn telefoon in de luchthaven vergeten. Kunnen we rechtsomkeer maken?”

“Welke gewassen groeien er op de velden, daar beneden?”

“Kan je de deur even openen? Ik wil buiten plassen.”