POETSTIP. Zo krijg je vlekken sneller weg

Iedereen kent vlekkenverwijderaars en witmakers om je was extra schoon te krijgen. Maar ken je ook deze middeltjes? Liesbeth van Het Poetsbureau licht ze toe.

Een citroentje is een stuk huishoudzeep in de vorm van een citroen. Het wordt vooral gebruikt om moeilijke vetvlekken uit textiel te halen. Je vindt het onder andere bij de drogist.

Vetvlekken kun je ook verwijderen met wasbenzine, dat eigenlijk een oplosmiddel is uit verzadigde koolwaterstoffen.

Ossengalzeep is een prima vlekkenverwijderaar en is bovendien biologisch afbreekbaar. Het werkt onder andere op vlekken van bloed, ei, melk, fruit, wijn en vet. Probeer het eerst uit op een onzichtbaar stukje van het textiel. Laat het niet opdrogen, maar spoel het meteen goed uit. Er bestaat ook ossengal die je met het wasproduct in de machine kunt doen.

Doe een kopje baksoda bij je wasmiddel om vieze geuren weg te nemen en je was op te lichten.

Borax of natriumtetraboraat is een poeder dat je kunt oplossen in warm water. Het kan worden gebruikt om sommige vlekken te verwijderen.





Meer poetstips vind je in De Grote Schoonmaakbijbel, uitgegeven met Het Poetsbureau bij Lannoo, 29,99 euro, www.poetsbureau.be/vraag-het-aan-Liesbeth