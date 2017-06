Getuigen: zo bracht Saddam Hoessein zijn laatste dagen door

Hij was ooit één van de meest gevreesde mannen op aarde, maar in 2003 kwam er een einde aan het rijk van Saddam Hoessein. Drie jaar later werd de Iraakse dictator opgehangen. Maar wat deed Saddam tijdens die periode in zijn leven?

Op die vraag krijgen we een antwoord in het boek ‘The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid’. Dat werd geschreven door Will Bardenwerper, één van de Amerikanen die de dictator in het oog hield in de gevangenis in Bagdad. Saddam werd namelijk constant bewaakt door een groep van twaalf militairen van de 551st Military Police Company. Ze noemden zich bijgevolg: ‘The Super Twelve’.

Saddam bij zijn arrestatie. Foto: BELGAIMAGE

Bardenwerper schrijft in zijn boek dat Saddam op zich wel tevreden was over zijn behandeling in de cel. Hij zou zelfs ontzettend vriendelijk geweest zijn tegen zijn bewakers. Opmerkelijk gezien zijn brutaal leiderschap van Irak tussen 1979 en 2003. Er ontstond zelfs een vriendschap, waarbij verhalen over elkaars familie uitgewisseld werden.

Zo vertelde Saddam het verhaal van zijn zoon Uday, toen die op een feest verschillende mensen doodschoot waaronder zijn halfbroer. “Ik was zo kwaad op hem dat ik al zijn auto’s in brand gestoken heb”, zou de dictator al lachend gezegd hebben, verwijzend naar de collectie dure auto’s die zijn zoon op dat moment bezat. “Hij genoot van de herinnering aan het inferno”, aldus Bardenwerper.

Marie J. Blige en bloemen

De man die ooit zijn behoefte deed op gouden toiletten bracht de tijd in zijn cel door aan een bureau, schrijvend. Met de Iraakse vlag tegen de muur. Saddam bleef ook sigaren roken en luisterde graag naar de radio. Zijn favoriete artieste was Marie J. Blige. “Als er een liedje van haar op de radio kwam, zette Saddam de radio altijd harder”, aldus Bardenwerper.

Marie J. Blige Foto: AFP

De dictator hield ook van tuinieren in de gevangenis. Hij zou de bloemen er behandeld hebben als prachtige exemplaren, terwijl ze er meestal verwelkt bij stonden. Qua voedsel was Saddam vooral fan van muffins en hij at zijn bord altijd volgens hetzelfde stramien op.

Bardenwerper is niet 100 procent zeker of de band met Hoessein oprecht was. Het kon evengoed een act geweest zijn. Opmerkelijk is wel dat één van de bewakers treurde om de executie van de dictator, die nochtans jarenlang een gezworen vijand van de Verenigde Staten was.