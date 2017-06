Nieuwe voorzitter Beweging.net dient Eric Van Rompuy van antwoord: “Links populisme? Wij spelen gewoon onze rol”

Peter Wouters, die zaterdag verkozen werd als nieuwe voorzitter van Beweging.net (ex-ACW), reageert verbaasd op de uithaal van CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy naar zijn organisatie. In een interview met Het Nieuwsblad zei Van Rompuy: “Dat je christelijke organisaties hoort zeggen dat we aan sociale afbraak doen, dat is links populisme.”

Van Rompuy pikt het niet dat ACV en CM tijdens hun Rerum Novarum-toespraken kritisch waren voor het sociale beleid van de regering. Van Rompuy vindt dat zijn partij “stank voor dank” krijgt voor het harde werk dat ze in de regering doet om de economie op te krikken en een sociaal beleid te voeren.

“Maar je kunt er niet om heen dat er nog veel werk is op dat vlak”, verdedigt Wouters het standpunt van Beweging.net, en de kritiek die de ledenorganisaties CM en ACV hadden gegeven. “We zullen altijd mogelijkheden zien om het beter te doen. Dat is ook onze rol, en we zullen die rol ook blijven spelen.”

Wouters werd vrijdag door 97 procent van de leden verkozen als voorzitter van Beweging.net, het vroegere ACW, als opvolger van Patrick Develetere. Beweging.net overkoepelt elf christelijk geïnspireerde organisaties, met de vakbond ACV en het ziekenfonds CM als belangrijkste. In die hoedanigheid is Beweging.net de belangrijkste stem van de christelijke zuil, en blijft ze dus gelinkt aan CD&V. Wouters is niet van plan om daar onder zijn leiding verandering in te brengen.

“CD&V blijft onze eerste gesprekspartner, maar we sluiten niemand uit”, zei hij na zijn verkiezing. Hij wil de komende jaren vooral op zoek gaan naar niet-politieke organisaties die die mee rond bepaalde thema’s werken, zoals luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. “Rond de thema’s die wij belangrijk vinden, willen we telkens een maatschappelijk draagvlak zoeken”, aldus Wouters.

Het belangrijkste dossier voor Wouters wordt ongetwijfeld Arco. Samen met de federale regering zoekt Beweging.net naar een oplossing voor de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten. Daarvoor is al enkele maanden een taskforce bezig, waarin ook Beweging.net zit, maar Wouters vraagt nu in de eerste plaats een initiatief van premier Michel. “Hij heeft beloofd om met een plan te komen”, aldus Wouters. “Daar wachten we nu op.”