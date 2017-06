Gevlucht, gescheiden, bedreigd, zo vergaat het de andere Euromillions-winnaars nu

Toen het nieuws bekendraakte dat opnieuw een Belg de grote pot gewonnen had bij de Euromillions, werden zelfs de meest nuchtere spelers op onze redactie even licht in het hoofd. Toch is de Euromillions winnen geen garantie op een gelukkig leven, maar al te vaak haalt de winst het leven van de winnaar zodanig overhoop, dat die er niet gelukkiger van wordt. Dit is wat we weten van de voorbije winnaars.

Dave en Angie Dawes - 2011

Dave en Angie Dawes wonnen in 2011 zo’n 101 miljoen pond of bijna 118 miljoen euro met Euromillions. Toen ze hun fortuin pas gewonnen hadden, gaven ze zo’n 30 miljoen weg aan vrienden en familie, waaronder ook hun zoon Michael.

Dave en Angie in betere tijden. Foto: Rex/Isopix/Mikael Buck

Michael Dawes spendeerde het geld bijna allemaal in één maand. Hij kocht een huis voor een half miljoen, gaf veel geld weg en stopte met zijn job. Op een gegeven moment spendeerde Dawes wel 30.000 pond per maand en kocht hij voor 1.000 pond boodschappen.

Omdat de jongeman zijn koopzucht maar niet onder controle kreeg, draaiden zijn ouders de geldkraan na lang twijfelen toch dicht. Daarop spande hij een rechtszaak tegen hen in, die hij verloor. Sinds een ruzie om geld op een verjaardagsfeestje ontaardde in een scheldpartij, heeft Michael niet meer met zijn vader gepraat.

Les en Samantha Scadding - 2009

‘Dit zal ons leven veranderen, maar alleen ten goede’, verklaarden Les en Samantha Scadding in 2009 nadat ze zojuist 55 miljoen euro gewonnen hadden. Vier jaar later waren ze echter al gescheiden.

Les en Samantha Scadding vieren hun winst in 2009. Foto: rr

De vrienden zeggen dat vooral Samantha erg veranderde onder invloed van het geld. “Ze paste haar levensstijl aan, vermagerde fel en veranderde ook voortdurend van kapsel. Ze ontwikkelde ook een passie voor diamanten, ze zwemt er nu in”, luidde het.

“Les bleef echter een gewone jongen. Hij zou even gelukkig zijn zonder al dat geld, hij was nooit erg materialistisch ingesteld.”

Adrian en Gillian Bradford - 2012

178 miljoen euro wonnen ze, Adrian en Gillian. De twee zouden gescheiden zijn omdat Gillian een affaire had met de tuinman. Twee jaar na de scheiding leerde Adrian Sam kennen, een paardenfanate die hij alles gaf wat haar hartje begeerde.

Links: Sam Burbridge, rechts: Adrian en Gillian. Foto: AFP/Facebook

Hoewel de man zelf niets met paarden had, liet hij voor haar stallen bouwen en zelfs een hele arena om zich te kunnen uitleven. Op een reisje naar de Malediven vroeg hij Sam ten huwelijk, ze zei ja, maar haar jawoord zou niet lang standhouden.

Van de ene dag op de andere was ze verdwenen en de dertig raspaarden, de paardentrailer, de twee honden en hun zwarte Mercedes SLK nam ze mee. Samen goed voor een slordige 500.000 euro.

“Een goede reden heeft ze nooit gegeven voor de breuk”, vertelde een vriend aan de Britse krant The Sun. “Ze zei alleen dat ze al een tijd niet meer gelukkig was. Nu zit Adrian daar met die paardenspullen waar hij helemaal geen interesse in heeft. De stallen zijn leeg, maar paarden komen er niet meer. Hij heeft er genoeg van.”

Jane Park - 2013

Ook de Britse Jane Park heeft zich haar winst al meermaals beklaagd. Op haar zeventiende won de jonge vrouw een som van 1 miljoen Britse pond. Een peuleschil in vergelijking met de 153 miljoen euro die vrijdagavond uitgedeeld werden, maar desalniettemin genoeg om haar leven behoorlijk op stelten te zetten.

Een bericht gedeeld door Jane Park (@janeparkx) op 14 Apr 2017 om 1:11 PDT

“Soms lijkt het alsof de winst mijn leven geruïneerd heeft. Ik dacht dat het het tien keer beter zou maken, maar het werd tien keer erger. Op de meeste dagen wens ik dat ik geen geld had. Mijn leven zou zoveel makkelijker zijn als ik geen geld had”, vertelde de intussen 21-jarige miljonai in februari nog in Sunday People.

In april bereikte het leven van Park echter een nieuw dieptepunt dankzij haar rijkdom. Via Snapchat namen afpersers contact met haar op, en toen ze niet wilde toegeven aan hun eisen, kreeg de jonge vrouw bedreigingen toegestuurd. De afpersers zouden een brandend zuur in haar gezicht gooien als ze niet meewerkte.

“Eerst dreigden ze niet met geweld”, klonk het aan The Mirror. “Maar kort na de hacking kreeg ze berichtjes op Snapchat van iemand die het over persoonlijke details had van haar en haar familie en zelfs een misdrijf waarvan haar moeder slachtoffer van geweest was.”

Het kwam zelfs zo ver dat Jane een tijdlang moest onderduiken om haar eigen veiligheid te kunnen garanderen.

Die andere Belg - 2016

“Ik kon het haast niet geloven. Ik werd me pas bewust van de grootte van de winst, thuis, achter mijn computer, bij het nakijken van de resultaten op de website”, aldus de man, die verder anoniem wou blijven. Op de vraag wat hij met die onvoorstelbare som gaat doen, antwoordde hij heel beslist: “Een deel aan een goed doel schenken. Ik wil deze gelukswinst delen met mensen die het nodig hebben.”

Serkan Mola verkocht de vorige Belgische winnaar het winnende lotje. Foto: Herman Ricour

De Brusselaar won een bedrag van 168 miljoen euro, maar werd nadien zodanig lastiggevallen om geld dat hij zich genoodzaakt zag naar Duitsland te verhuizen waar niemand hem kent. Het ging zelfs zo ver dat de winkeluitbater van wie de man zijn lotje kocht, mensen over de vloer kreeg die hem smeekten om geld.

“Veel mensen denken dat ik zélf die 168 miljoen euro gewonnen heb”, vertelde uitbater Serkan Mola aan La Dernière Heure. “Zo stond hier plots een groepje jongeren uit Namen. Ze hadden mijn naam en foto in de media gezien en dachten dat ik de gelukkige winnaar was.” De man zag zich genoodzaakt de Nationale Loterij te vragen om duidelijk te communiceren dat hij niet de winnaar was.