Robbie Williams kan tranen niet bedwingen tijdens concert

De Britse zanger Robbie Williams trad vrijdagavond op in het Etihad Stadium in Manchester. Hij droeg zijn laatste nummer ‘Angels’ op aan de mensen die op 22 mei het slachtoffer werden van de terroristische aanslag, net na een concert van Ariana Grande. Williams kon zijn tranen niet bedwingen en kreeg de woorden nauwelijks gezongen. Volgens een ooggetuige aan The Telegraph hielden mensen elkaar aan het einde van het optreden stevig vast en werd er gehuild en gejuicht op hetzelfde moment. Eerder die avond verwees de ster nog naar de vreselijke gebeurtenis. “Wij zijn Manchester en we zijn verdomme niet bang. Manchester, wij zijn sterk”, klonk het.

Had the most amazing night seeing Robbie Williams - very emotional too. He dedicated Angels to the victims of Manchester ?? #etihadstadium #manchester #theheavyentertainmentshow #robbiewilliams #robbielive Een bericht gedeeld door Megan Alice Rose Littlewood ?? (@meganalicerose) op 2 Jun 2017 om 3:24 PDT