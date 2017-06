Niemand begrijpt hoe dit voorbeeldig 16-jarig meisje plots de Uber-moordenaar werd

De zestienjarige Eliza ziet eruit als een doodgewoon tienermeisje en niets wees erop dat ze duistere gedachten koesterde. Hoe ze van een schoolmeisje veranderd is in een moordenaar die de politie verscholen achter een airconditioner met in de ene hand een gestolen machete en in de andere een bebloed mes terugvond, weet niemand.

Op dinsdag 30 mei, in de vroege uurtjes, bestelde de zestienjarige Eliza Wasni haar eerste Uber van de dag. De chauffeur bracht haar naar het treinstation. Daar pikte een tweede Uber-chauffeur haar op om naar Walmart te rijden, een grote supermarkt waar Eliza de wapens verzamelde voor haar dodelijke plan.

“Ze wandelde kalm en ‘nonchalant’ door de winkel met de wapens in haar hand”, klonk het bij monde van de openbare aanklager. Eliza verliet de winkel zonder te betalen, maar ook zonder opgemerkt te worden door het personeel.

De fatale derde rit

De 34-jarige Grant Nelson had het grote ongeluk haar derde en laatste chauffeur van de dag te zijn. Nog zo’n twee minuten lang ging alles goed, maar toen ze aan een kruispunt kwamen in het Amerikaanse voorstadje Lincolnwood, begon Eliza de man te steken.

No bond for 16-year-old girl charged with murder of Uber driver https://t.co/iILIs7czqA — Jennifer Redwine (@pookietooth) June 3, 2017

Grant liep meerdere diepe snijwonden op aan de rechterkant van zijn lichaam, waar Eliza vanop de achterbank bij kon. In paniek reed hij de oprijlaan van een appartementsblok op en rende hij naar de voordeur, gillend: “Help mij! Help mij! Ik ga sterven!”

Eliza was ondertussen achter het stuur van de wagen gekropen en had geprobeerd door te rijden. Ze botste echter op de middenberm en vluchtte vanaf daar te voet.

Minstens een van de bewoners van het appartementsgebouw had ondertussen de politie gebeld, die al snel ter plaatse kwamen. Ze vonden de met bloedspatten bedekte wagen van Grant en op de oprijlaan en volgden het spoor van bloed tot ze de man in het gras zagen liggen, in een plas van zijn eigen bloed.

No bond for 16-year-old girl charged with murder of Uber driver https://t.co/JtKzZYpQVr — Salon Olympia (@Salon_Olympia) June 2, 2017

Op dat moment was de man nog bij bewustzijn, hij beschreef hoe Eliza eruitzag en enkele minuten later werd Eliza gevonden. Omdat ze haar wapens niet wilde neerleggen, taserden de agenten haar en namen haar gevangen. Grant Nelson werd met spoed naar het ziekenhuis gevoerd, maar overleed diezelfde dag nog aan zijn verwondingen.

Wat Eliza Wasni tot een dergelijke gruweldaad dreef, weet niemand. Na haar arrestatie wilde ze geen verklaring afleggen en ook in de rechtbank weigerde ze te spreken. Ze hield haar ogen naar de grond gericht en opende een keer haar mond, om haar naam te bevestigen.

“Ik zal altijd mezelf zijn”

Ondertussen wordt er naarstig gezocht naar aanwijzingen die kunnen leiden naar een verklaring voor de moord. De Facebook- en Instagram-accounts worden doorspit in de hoop iets te vinden, maar voorlopig nog zonder resultaat.

Ook op sociale media lijkt Eliza gewoon een meisje als alle anderen. Haar biografie op Facebook luidt: “Ik zal altijd mezelf zijn”, ze post vrolijke foto’s met haar vrienden en virale video’s, en al zijn sommige van haar posts iets donkerder, ook die doen niet abnormaal aan voor een tiener.

Foto: Facebook

Posts als “Ik wou gewoon dat ik iemands favoriete persoon was”, of: “Wauw, het is al november. De tijd vliegt wanneer je leven uit elkaar valt”, zouden een aanwijzing kunnen zijn dat het meisje niet goed in haar vel zat, maar waarom ze dan overgegaan is tot moord, en op zulke gruwelijke wijze, dat zal de tijd moeten uitwijzen.

“Een vriendelijke ziel”

Ondertussen rouwt de familie van Nelson om zijn overlijden. Zijn zus beschrijft de man als een “buitengewoon figuur”. “Hij was een vriendelijke ziel, een goede man, hij hield erg veel van dieren, klassieke muziek en opera, militaire geschiedenis,...”

“De details (van zijn dood nvdr.) waren schrikwekkend en bedroevend maar we willen bovenal dat de juiste procedures gevolgd worden zodat gerechtigheid kan geschieden in zijn naam.”

De openbare aanklager noemde Grant Nelson een toevallig slachtoffer in een schandelijke misdaad, en benadrukte dat hij niets had gedaan om Eliza te provoceren. De rechter beval dat het meisje in de cel moet blijven voor wat hij bestempelde als een “extreem gewelddadige” misdaad, tot ze haar proces krijgt op 21 juni.