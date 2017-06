Dolle rit over rotonde eindigt in winkeletalage Video: Facebook

Twee Britten moesten woensdag door de hulpdiensten uit hun auto worden bevrijd nadat ze met een rotvaart in de etalage van een winkel reden. De bestuurder van de bestelwagen was na het oprijden van een rotonde de controle over het stuur verloren, botste bijna op een andere auto en maaide op een haar na enkele voetgangers omver. Als bij wonder raakte niemand zwaargewond.

Het dramatische ongeval gebeurde woensdag in Okehampton, een plaatsje in het Engelse graafschap Devon en werd gefilmd door een dashcam van een chauffeur van een nabijgelegen transportbedrijf. Het is voorlopig onduidelijk wat de precieze oorzaak van de spectaculaire crash was, maar volgens Britse media verloor de bestuurder van de bestelwagen de controle over het stuur toen hij de rotonde opreed.

Een inwoner van Okehampton was getuige van het ongeval, maar heeft naar eigen zeggen geen enkel idee hoe de auto in het raam van de winkel kon belanden. “De hele hoek van de winkel lag in puin”, verklaarde de getuige. “Het was ongelooflijk. De inzittenden moesten worden bevrijd door de brandweer.”

De bestelwagen was klaar voor het autokerkhof, maar als bij wonder raakten de bestuurder van de bestelwagen en zijn passagier niet zwaargewond. Het gebroken glas van de etalage werd opgeruimd en de gevel moest worden gestut, maar volgens de politie is het gebied opnieuw veilig.