Stopt Stromae ermee? “Weet niet of Stromae ooit nog terugkeert”

Stromae is een van de populairste artiesten van ons land, maar op muzikaal vlak hebben we al een tijdje niks meer van hem gehoord. En het is nog maar de vraag of daar verandering in zal komen.

Begin dit jaar had Paul Van Haver, de echte naam van Stromae, al aangegeven dat hij zich meer wil concentreren op zijn modelabel Mosaert. Op dat moment was het al vier jaar geleden dat de laatste plaat van Stromae, Racine Carrée uitkwam, en twee jaar sinds zijn laatste optreden. Meer nog: hij liet zich zelfs ontvallen dat hij misschien helemaal wil kappen met het maken van muziek.

Toen Coralie Barbier, de echtgenote van Stromae, onlangs aangaf dat Stromae toch weer met muziek bezig is, haalden fans dus opgelucht adem.

Maar die opluchting bleek van korte duur. Op de vraag wanneer het publiek een muzikale comeback mag verwachten, antwoordde Stromae aan VRT: “Ik weet zelfs niet of Stromae ooit terugkeert. Ik heb het nog nodig om te kunnen zeggen dat hij misschien nooit meer terugkeert. Dat kunnen zeggen, is al een grote vrijheid”, zo zegt hij. “Vooral van het optreden ben ik volledig uitgeput geraakt. Ik heb er nog altijd een beetje genoeg van. De dag dat dat niet meer zo is, keer ik terug.”