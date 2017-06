Zesjarig vriendje van Lukaku krijgt vreselijk nieuws van dokter

De mama van de kleine voetbalfan Bradley Lowery heeft verschikkelijk nieuws gekregen van de dokters. De kanker waartegen de jonger strijdt, is plots erg snel gegroeid, waardoor hij niet lang meer te leven heeft. “Het is veel te vroeg. Ik ben gebroken”, vertelde de mama.

Moeder Gemma maakte het droeve nieuws bekend op de Facebookpagina ‘Bradley Lowery’s fight against neuroblastoma’. De jongen heeft de laatste weken heel zware pijnen in zijn been, maar ook in de rest van zijn lichaam. Toen het gezin naar het ziekenhuis trok voor een onderzoek, bracht een scan slecht nieuws. “De dokters zeggen dat hij nog maar enkele weken te leven heeft.”

Bradley krijgt nu een stralingsbehandeling om de pijn in zijn been te bestrijden. “Met die pijn is het nu beter, maar er groeien nu overal in zijn lichaam tumoren.”

Foto: @bradleysfight

De dappere jongen werd dit jaar nog door verschillende Engelse voetbalclubs op het veld uitgenodigd. Bij Everton stal hij het hart van onze Rode Duivel Romelu Lukaku. De jongen is fan van Sunderland, hij mocht zo begin dit jaar het veld op om een penalty te trappen. En die goal werd zowaar verkozen tot ‘doelpunt van de week’ in Engeland. Zo begon een trip langs verschillende Engelse topclubs.

Toen hij bij Everton langs ging, nam Lukaku hem op de arm. En stapte met hem het veld rond.