Ze weigert te betalen voor haar reizen en laat zich steevast trakteren door rijke mannen, toch vindt wereldreiziger Heidy zich geen profiteur

De 24-jarige Heidy Pandora omschrijft zichzelf als een voltijds reiziger, en die levensstijl kost haar geen cent. Ze schreef zich in op een datingsite voor reisgenoten, en sinsdien is ze al in meer dan 20 landen geweest, telkens op kosten van rijke, soms getrouwde, mannen. “Wie kritiek heeft op mijn levensstijl, is gewoon jaloers.”

De jonge Amerikaanse worstelde jaren geleden nog met een depressie en zat financieel bijna aan de grond. “Ik heb heel diep gezeten. Tot op het punt dat ik niet meer wilde leven. En toen zei ik tegen mezelf: stel dat het je laatste dag op aarde was, wat zou je dan willen doen?”

Het antwoord was simpel: reizen. Met haar laatste 3.000 dollar vertrok ze helemaal alleen naar Mexico. “Ik was toen 21”, herinnert ze zich. “En zodra ik het azuurblauwe water zag, voelde ik me op slag een pak beter. Ik wilde nog meer reizen, maar daarvoor had ik nu echt het geld niet meer.”

Miss Travel

Een oplossing voor haar precaire financiële situatie vond ze in de datingsite Miss Travel. Die verbindt mogelijke reispartners. Je kan aangeven of je zelf wil betalen, de rekening wil delen of op kosten van je reisgezel wil meereizen. Heidy koos uiteraard voor het laatste.

“Ik betaal nergens voor. Ik spaar liever voor mijn toekomst en wil geen geld uitgeven aan al die snoepreisjes. Dat kost te veel.” En ondertussen blijven rijke mannen haar trakteren op mooie reizen naar Dubai, Spanje, Jamaica, Aruba, noem maar op.

Reisgezel ‘met benefits’

Het doet allemaal een beetje denken aan escortdames en dergelijke, maar Heidy ontkent met klem dat er meer van haar verwacht wordt dan enkel meereizen. “Als er een connectie is, kunnen we tussen de lakens belanden. Maar dat gebeurt lang niet altijd”, vertelt ze. “Ik voel me nergens toe verplicht. Soms hebben we gewoon een vriendschappelijke relatie. En als het echt niet goed zit, ga ik gewoon naar huis.”

“En ja, sommige mannen zijn getrouwd, maar daar zie ik geen graten in. Als ze vreemdgaan, betekent dat dat ze thuis niet gelukkig zijn. Sommigen hebben geen enkele seksuele relatie meer met hun vrouw.”

Al haar avonturen deelt Heidy op Facebook met een flinke schare volgers. Die durven haar soms wel eens te bekritiseren omwille van haar levensstijl. “Daar trek ik me niets van aan. Mensen die me veroordelen, zijn gewoon jaloers. Ik word vaak een geldwolf genoemd, maar dat ben ik niet. Ik vraag nooit een cent tijdens mijn reizen.”

“Wat niet wil zeggen dat ik niet soms geld krijg. Ik heb al tot 1.700 euro gekregen, uit dankbaarheid.”