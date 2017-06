‘Favoriet’ Quick Step kan Hammer Series niet meer winnen

Matt Hayman noemde Quick Step Floors vooraf nog de favoriet maar na twee dagen competitie kan het Belgische team de Hammer Series niet meer winnen. Vandaag zakte Quick Step in de Hammer Sprint weg naar de tiende plaats in het algemeen klassement. Alleen de top acht strijdt morgen in de afsluitende Hammer Chase voor de eindzege. “Fernando Gaviria zat in de derde ronde gevangen achter een val”, zegt ploegleider Tom Steels. “Er wordt waanzinnig hard gereden hier, dus Fernando is niet meer vooraan geraakt. Een serieuze streep door de rekening.”

Quick Step Floors rijdt morgen de tijdrit met Cavagna, Lampaert, Devenyns, Brambilla en Schachman. “Een interessante test voor onze jonge gasten”, aldus Steels, “iemand als Cavagna is supersterk, maar technisch is er nog werk aan. Voor de eindzege in de Hammer Series komen we niet meer in aanmerking, maar we kunnen wel de snelste tijd op zich proberen te halen. Bmc start achter ons, dus dat wordt sowieso een interessant duel.”