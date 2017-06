De avond is niet goed begonnen voor Real Madrid. De spelersbus reed bij het binnenrijden van het stadion tegen een muur, onder luid gejoel van de supporters. Ronaldo en co zullen weinig van het incident gemerkt hebben, want het was niet de bus die de spelers vervoerde. Wel een andere bus die tot de karavaan van Real behoorde.

