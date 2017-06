Duizenden anti-Trumpmanifestanten eisen de “waarheid”

In meer dan 150 steden in de Verenigde Staten zijn zaterdag duizenden tegenstanders van de Amerikaanse president Donald Trump op straat gekomen. Ze eisen dat de “waarheid” aan het licht komt in de zaak van de vermoedelijke Russische inmenging in de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Tientallen organisaties uit de civiele samenleving hadden opgeroepen tot een “mars voor de waarheid”. Hun belangrijkste eis is dat er een “onafhankelijke en transparante commissie” komt om de mogelijk ongeoorloofde contacten tussen Russische functionarissen en de entourage van Trump te onderzoeken. De grootste manifestatie vond plaats in New York met zo’n 3.000 betogers.

Er waren ook manifestanten die spandoeken droegen met daarop de boodschap “Make our planet great again”, een verwijzing naar de reactie van de Franse president Emmanuel Macron op de veelbesproken Amerikaanse uitstap uit het klimaatakkoord van Parijs. Macron sprak in het Engels enkele uren na de aankondiging door Trump en draaide de bekende slogan van de VS-president, “Make America great again”, enigszins om.

De betogingen komen er enkele dagen voor de langverwachte hoorzitting (op 8 juni) met de door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey in de Amerikaanse Senaat. De mogelijk ongeoorloofde contacten tussen leden van het campagneteam van Trump en Rusland moeten daar aan bod komen.

