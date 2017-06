Goals Ronaldo goed voor drie records en ongelooflijke mijlpaal

Het wordt voorspelbaar: als Ronaldo speelt, scoort hij, en zeker in de Champions League. In de finale tegen Juventus opende hij de score én maakte de 3-1, zijn 104de en 105de al op het kampioenenbal én zijn elfde en twaalfde van het seizoen, de treffers waardoor hij voor de vijfde (!) opeenvolgende keer CL-topschutter wordt. En: zijn 600ste in totaal voor club en nationale ploeg.

Vindt u bovenstaande cijfers al indrukwekkend? We zijn nog maar net begonnen: zo is de Portugees de eerste speler die drie keer kon scoren in drie Champions League-finales. Hij speelde er in totaal vier, alleen vorig jaar tegen Atletico kon hij niet scoren.

Cristiano Ronaldo is the first player in history to score in three different finals in the Champions League era.



2008

2014

2017 pic.twitter.com/eDigFWtGyQ — Squawka Football (@Squawka) June 3, 2017

In totaal werd hij al zes keer topschutter: in 2016, 2015 (samen met Neymar en Messi), 2014, 2013 en 2008. Ook dat is een record. En wat meer is: Ronaldo maakte 54 van zijn rozen in de knock-outfases, meer dus dan in de poulefases tegen zwakkere tegenstanders (dit seizoen zelfs negen).

Het doelpunt van Ronaldo was ook het 500ste van Real in de Champions League, een record-de Portugees was dus op zijn eentje goed voor meer dan 20% van de Madrileens treffers. Dit seizoen neemt die afhankelijkheid zelfs extreme vormen aan: van de laatste twaalf treffers in de Champions League maakte Ronaldo er tien. Tot slot: door het doelpunt vestigde Madrid een nieuw clubrecord. Het scoorde nu (over alle competities heen) al 64 matchen op rij.

Tot slot: dankzij zijn twee rozen zit Ronaldo nu aan 600 voor club (529) en nationale ploeg (71).

Ronaldo schaart zich bij een select clubje van spelers dat vier Europese bekers won.

Eén keer de Champions League met Manchester United, en nu al voor de derde keer met Real Madrid. Slechts 19 spelers in de geschiedenis van het voetbal konden zo vaak een Europese beker winnen. Elf van hen maken deel uit van de ploeg van Real die inde jaren 50 vijf opeenvolgende bekers pakte.

Na vanavond deelt hij met 144 wedstrijden de vierde plaats in de all-time ranglijst van aantredens in de Champions League. Hij deelt die plaats met Raul, een andere Real-legende. Enkel Ryan Giggs (151), Xavi (157) en Casillas (168) traden vaker aan.