Chaos in Londen: wagen rijdt in op mensen, ook mensen neergestoken, “meer dan één dode”

In Londen (Verenigd Koninkrijk) is zaterdagavond een bestelwagen nabij de Londen Bridge ingereden op voetgangers. Ook bij een tweede incident bij Borough Market zijn meerdere gewonden gevallen. De politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens BBC is er sprake van ‘meer dan één dode’. Dat werd in de loop van de nacht ook door de politie bevestigd.

Rond 22.08 uur Britse tijd (23.08 uur Belgische tijd) kreeg de Londense politie de melding van een voertuig dat op de Londen Brigde was ingereden op meerdere voetgangers. Een getuige vertelde de Britse zender BBC dat “een witte bestelwagen aan hoge snelheid op meerdere mensen inreed en dat de wagen ook verder reed op het voetpad”. Er liggen verschillende lichamen verspreid over het voetpad, zo zei de getuige. Een BBC-journaliste die op het moment van het incident op de brug was, heeft het over een bestelwagen die zo’n 80 kilometer per uur reed. Het voertuig zou bewust mensen hebben aangereden.

Foto: AP

“Grote messen”

Er zouden ook geschoten gelost zijn, maar dat is niet bevestigd. Andere getuigen hebben het over “3 mannen met grote messen die uit de bestelwagen sprongen en mensen aanvielen en neerstaken.” Volgens een aantal mensen riepen de mannen “dit is voor Allah”.

Sarunas Uzialo zegt aan de Britse tabloid The Sun dat hij buiten was met vrienden toen hij plots brekend glas hoorde. Hij raakte zelf gewond door dat glas. “Ik zag een man wegspringen, helemaal onder het bloed. Daarna zag ik een man met een machete, hij stak mensen neer. Daarna zijn we weggelopen.”

Aan de Amerikaanse zender CNN hebben getuigen verteld dat twee mannen een restaurant zijn binnengestapt vlakbij de London Bridge en dat ze daar twee mensen hebben neergestoken.

Volgens eerste berichten zouden er 6 gewonden zijn. De Britse Transport Politie heeft het over ‘meerdere gewonden’. Intussen werd bevestigd door de politie dat er zeker één dode gevallen is.

Nog twee andere incidenten

Politie meldde intussen ook tweede incident in Borough Market, in de buurt van London Bridge. Ook daar waren meldingen van steekpartijen. “Er zijn gewapende agenten ter plaatse”, zo klinkt het.

Rond 23.40 uur (00.40 uur Belgische tijd) kwam er een melding van nog een mogelijk incident nabij Vauxhall. Onder andere het metrostation van Vauxhall werd een tijdlang afgesloten, maar dat werd rond 1.15 uur weer heropend. Het incident in Vauxhall bleek uiteindelijk niets te maken hebben met de gebeurtenissen aan de London Bridge en Borough Market, zo meldt de politie.

Lockdown

De politie van Londen is intussen massaal ter plaatse en roept om op London Bridge te vermijden. De omgeving van de brug is in lockdown. Mensen op de brug werden geëvacueerd met reddingsboten. De politie is op zoek naar drie verdachten die mogelijk gewapend zijn.

Ook de ontmijningsdiensten zouden aanwezig zijn. De politie voert intussen ook een zoekactie uit op de rivier de Thames. Op Twitter duiken beelden op van een arrestatie in Londen, maar het is niet duidelijk of het gaat om een van de verdachten.

Terreur

De politie heeft het intussen over daden van terreur. Ook de Britse premier Theresa May had eerder al gezegd dat “het vreselijke incident in Londen wordt behandeld als een mogelijke terreurdaad”. Ze heeft voor zondag een spoedvergadering van de veiligheidsraad bijeengeroepen. Ze bedankt in een verklaring ook de politie en veiligheidsdiensten ter plaatse en deelt mee dat het onderzoek snel evolueert.

Het terreurniveau in Groot-Brittannië was net een week geleden weer verlaagd tot het op één na hoogste niveau.

UPDATE: At least 6 Injured after a commercial van hit a number of pedestrians in London bridge, armed Police on scene pic.twitter.com/14bgxtATBg — News_Executive (@News_Executive) June 3, 2017

Safetycheck

Facebook heeft intussen voor Londen de safetycheck geactiveerd. Londenaars bieden gestrande reizigers via sociale media een slaapplaats aan.

Amerikaans president Donald Trump heeft op Twitter ook gereageerd op de gebeurtenissen in Londen. Hij spreekt zijn steun uit aan de Britten.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

Aanslagen in Manchester en nabij parlement

Engeland heeft de afgelopen weken te maken gehad met twee aanslagen. Op 22 maart reed een man in Londen vlakbij Westminster Bridge met zijn auto in op meerdere voetgangers en stak daarna een agent neer vlak bij het Parlement.

Vorige week maandag nog vielen er 22 doden bij een aanslag aan een concertzaal in Manchester na een optreden van popster Ariana Grande.