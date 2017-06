RECENSIE. Verhoopte verrassing blijft uit: Bieber ontgoochelt op Pinkpop

Justin Bieber als headliner op een rockfestival. Vloeken in de kerk! Dansen op het graf van Lemmy! De klassieke festivalganger spuwde de voorbije maanden op sociale media luidkeels zijn gal over de komst van de Canadese popster naar het Nederlandse Landgraaf. Eerlijk? Ook wij beweerden aan de bar nog liever veertien dagen in een Hollandse frituur te zitten dan nog eens een klucht à la Rihanna op Pukkelpop vorig jaar mee te maken. En toch waren we stiekem ook benieuwd naar het Canadese fenomeen. Was hij het op de een of de andere manier waard om op de Main Stage in de voetsporen van pakweg McCartney en Dave Grohl te treden? Bijlange niet, maar het jonge grut kon het weinig schelen.

Bieber ging van kindsterretje naar meisjesidool naar getatoeëerde popster die Twitter doet ontploffen door met zijn jongeheer te zwieren. Het kindse is er - op de babyface na - duidelijk af, een echt idool blijf hij voor miljoenen beliebers. Getuige op de weide van Pinkpop waren de duizenden T-shirts, pulls en petjes waarop de Canadees met de blonde lokken pronkt en de ontelbare Team Bieber-accessoires.

De verwachtingen waren dus hoog gespannen, de show zelf kon jammer genoeg niet overtuigen. Wie geen golden circle-bandje had, moest urenlang op voorhand op de weide kamperen om toch maar zo dicht mogelijk bij het podium te geraken. Toen Justin uiteindelijk verscheen, bleef de hysterie vreemd genoeg angstaanjagend binnen de perken. Misschien lag het aan de flauwe start van Bieber en de zijnen. Hebben we zijn stem eigenlijk wel gehoord tijdens openers Mark My Words en Where Are Ü Now?

Dat zulke grote popsterren op festivals vaak niet de helft live zingen, is geen geheim meer. Beliebe het of niet: Bieber was op dat vlak geen uitzondering. Te glad, te geproduceerd om nog geloofwaardig te zijn. Bieber pikte nu en dan in, maar het bandje speelde overduidelijk mee. Jammer, want Bieber heeft best een fijne stem. Dat bewees hij tijdens Love Yourself, solo gebracht met enkel een al dan niet ingeplugde gitaar, Purpose en publiekslieveling Baby. Een visueel knappe show werd het dan weer wel. Het waren schaarse hoogtepunten in een optreden dat cohesie miste. Op vuurwerk werd gelukkig niet bespaard en ook de choreografieën - en knappe danseressen - mochten best gezien worden.

Waar het Bieber vooral aan schortte, was uitstraling. De popster kwam het podium opgelopen met de handen in de zakken en getooid in iets wat leek op een te grote pyjama. “Van de nieuwe Bieber-collectie. Ik wou eens zien wat jullie ervan dachten”, aldus Justin. 75 euro aan de merchandising, voor de geïnteresseerden. Dat hij aan zijn hulpjes moest gaan vragen waar hij vandaag precies vertoefde, sprak ook niet in zijn voordeel. “Mongraaf? Is that it?” Bieber vroeg zich op een bepaald moment zelfs af of Pinkpop een festival was of gewoon deel uitmaakte van zijn Stadium-tour.

Sorry mocht als bisnummer afsluiten. Symbolisch: was het te laat voor verontschuldigingen? Eigenlijk wel.

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens

Foto: Raymond Lemmens