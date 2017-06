Gruwel in Duits asielcentrum: man (41) steekt jongetje (5) neer, ook moeder zwaargewond en vriendje in shock

Een vijfjarige jongen is zaterdag doodgestoken in een asielcentrum in het Duitse Arnschwang, nabij de grens met Tsjechië. De dader, een 41-jarige man van Afghaanse afkomst, werd door de politie neergeschoten. Dat hebben de politie en het parket zaterdagnacht bekendgemaakt.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, kon de jongen niet meer worden geholpen. Bij de aanval liep ook zijn moeder, van Russische komaf, zware verwondingen op. Een ander zesjarig kind werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De politie tast voorlopig in het duister over de aanleiding van het drama.

Duitsland ontving in 2015 en 2016 meer dan een miljoen asielzoekers, van wie velen afkomstig waren uit Syrië en Afghanistan.

Foto: AP