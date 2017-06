Nieuwe winnaar Euromillions heeft zich nog niet gemeld, maar de verdwenen vorige winnaar is weer opgedoken

153.873.716 euro won hij of zij dankzij Euromillions, maar de Belg die op vrijdagavond miljonair werd, heeft zich nog niet gemeld om zijn prijs te innen. Ondertussen is er wel weer nieuws van de vorige Euromillions-winnaar van ons land, die lange tijd verdwenen was. Gevlucht, zo klonk het, van mensen die wisten dat hij rijk geworden was en om geld kwamen bedelen.

De winnaar van de grote pot van vrijdagavond heeft zich nog niet gemeld, zo meldt de Nationale Loterij aan de redactie van nieuwsblad.be. “Maar het is niet abnormaal als er zelfs een paar weken overgaan. Euromillions-winnaars hebben zich al altijd opgegeven.”

En er is nog tijd. De winnaar moet zich binnen de twintig weken na trekking melden, wat hem of haar toch een goede vijf maanden de tijd geeft. Moest de winnaar zich niet melden, is het niet meteen duidelijk wat het gevolg daarvan is.

Moest het om een trekking van de Nationale Loterij gaan, dan wordt de niet geïnde jackpot opnieuw beschikbaar gemaakt als mogelijke winst door nieuwe jackpots aan te bieden en de bestaande te verhogen. Maar aangezien het probleem zich bij Euromillions, wat door negen landen georganiseerd wordt, nooit gesteld heeft, is nog niet helemaal duidelijk wat er met het geld gebeurt wanneer de winnaar zich niet komt aanbieden.

“We dachten dat we een vriend verloren hadden”

De Belg die zich in oktober vorig jaar aanbood om de grote pot in de wacht te slepen, verdween voor een tijdje volledig van de kaart. Volgens mensen uit zijn omgeving was er geen houden meer aan de hoeveelheid mensen die hem om geld kwamen smeken en is hij gevlucht om weer in rust te kunnen leven.

Sudinfo heeft echter vernomen dat de vijftigjarige Schaarbekenaar opnieuw opgedoken is in zijn thuisdorp. Hij wordt er weer geregeld gezien bij activiteiten van zijn plaatselijke voetbalclub, tot grote vrienden van zijn ploegmaats. “Hij is twee maanden geleden weer opgedoken”, klinkt het. “Hij kwam terug een glaasje drinken. We waren danig verrast want we dachten dat hij om rust te hebben, voorgoed vertrokken was. We dachten dat we een vriend verloren hadden.”

