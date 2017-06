Deze personal trainer maakt een statement in haar blote billen

De fitness is de tweede thuis van de Canadese personal trainer Victoria D’ariano. De blondine heeft een strak lichaam, maar ook onzekerheden. Ze stoorde zich jarenlang aan het kuiltje in haar ronde poep, maar nu is ze al het haten beu. Dat bewijst ze met een liefdesbrief aan haar putje.

“Beste kuiltje”, begint ze. “Ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik je zag. Ik was vijftien”, staat er. Victoria treedt nog meer in detail over haar reactie toen ze haar ‘imperfectie’ opmerkte. “Sindsdien had je een negatieve impact op mijn leven. Ik voelde me mezelf niet meer. Je gaf me het gevoel dat ik dik was, dat ik er niet toe deed. Je had altijd een invloed op wat ik al dan niet droeg. Ik liet sommige bikini’s links liggen en zelfs enkele van mijn favoriete leggings. Ik voelde me nooit zelfzeker in bikini omdat ik ervan overtuigd was dat iedereen naar je staarde”, staat er.

Huilbuien

“Lange T-shirts waren mijn ding omdat ik je kon bedekken. Ik had rust in mijn hoofd omdat ik me geen zorgen maakte over de mensen die een oordeel over je klaar hadden. Ik herinner me dat ik je uren bekeek in de spiegel. Ik kneep je samen, vroeg me af waarom ik je had. Je bracht me uren aan het huilen uit schaamte. Mijn vriendinnen hadden niemand zoals jij. Ik trainde extra hard en at beter in de hoop dat je zou verdwijnen. Ik overwoog zelfs behandelingen om je weg te werken. Maar je bleef. Je bent nog altijd niet vertrokken”, gaat de blondine dramatisch verder.





Klaar mee

“Je ontnam me veel plezier, je bezorgde me veel stress en maakte me onzeker. Ik voelde me nooit in vorm en dat is jouw schuld. Vandaag schrijf ik deze brief om je te laten weten dat ik eindelijk ben gestopt om je te laten winnen. Je zal me voortaan niet meer onwaardig, te min of niet in vorm laten voelen. Ik zal nooit meer bang zijn om de bikini’s en leggings te dragen die ik wil. Je bent wat je bent en ik heb er vrede mee genomen. Ik heb je geaccepteerd. Als ik terugkijk, dan besef ik hoe stom het was om zoiets kleins en oppervlakkig zo’n grote rol te geven in mijn bestaan. Ik ben blij dat ik er klaar mee ben”, staat er.

Victoria heeft nog een boodschap voor dames in een herkenbare situatie. “Ik hoop dat iedereen die hetzelfde meemaakt zich dit kan realiseren. Laat dingen die er eigenlijk niet toe doen nooit een negatief effect hebben op je geluk”, besluit ze samen met enkele hashtags die motiveren om jezelf graag te zien zoals je bent en trots te zijn op je poep. Met of zonder kuiltjes in de billen.