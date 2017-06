“Papa heeft mij op mijn eerste dag naar school gebracht, en nu op mijn laatste ook”

Jason Gayler heeft de afgelopen week heel wat papapunten gescoord nadat zijn dochter twee foto’s van hen twee deelde met de tekst: “Mijn papa heeft me naar school gebracht op mijn allereerste dag en vandaag heeft hij me naar school gebracht op mijn allerlaatste dag.”

De Texaan Jason Gaylor kreeg het idee om samen met zijn dochter naar school te wandelen nadat hij een oude foto zag waarop hij zijn dochter op haar vijfde naar de kleuterschool bracht. Hij vond het een leuk idee om dat op haar laatste schooldag nog eens te doen, en zo geschiedde.

“Ik moest mijn tranen bedwingen”, vertelt de man aan Buzzfeed. “Het was erg emotioneel.” Dochter Brittany deelde de twee foto’s van haar papa en zij op Twitter. “Ik ben mijn ouders altijd dankbaar geweest omdat ze er altijd voor mij waren.”

my dad walked me to school on my very first day & today he walked me to school on my very last day pic.twitter.com/70RmbI7oQ9 — Brittany Gayler (@BrittanyGayler) May 25, 2017

Toch vond ze het een beetje gênant dat haar papa op haar achttiende meer naar school wandelde. Niet dat Jason dat erg vond: “Ze is nog altijd een coole tiener”, lachte die. Op sociale media was er van uitlachen alvast geen sprake, integendeel. De meesten vonden het enorm schattig, en zoals iemand pienter opmerkte: “Hoe kan het dat hij jonger geworden is?”

