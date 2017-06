Deze vrouw werd rijk door ontrouwe mannen te ontmaskeren, maar nu komt haar eigen geheim aan het licht

Rebecca is 32 en heeft een succesvolle carrière uitgebouwd als privédetective, schrijfster en tv-persoonlijkheid. Ze betrapte al tientallen mannen op overspel, inclusief haar eigen ex-man. Dat is waar het allemaal mee begon.

De 32-jarige Rebecca Jane uit Manchester runt het succesvolle “The Lady Detective Agency” en onderzoekt naast ontrouwe echtgenoten ook vermiste partners, gestolen geld, fraude met alimentatie en zelfs gestolen fretten.

Ze stichtte haar bureau nadat ze haar eerste man ervan verdacht vreemd te gaan toen ze zwanger was in 2006. Geen enkele mannelijke privédetective wilde haar serieus nemen, dus besloot ze het heft in eigen handen te nemen. De (toen nog) projectontwikkelaar rekruteerde haar vrienden om haar verdachte echtgenoot te schaduwen.

Ze ontdekte dat hij haar inderdaad bedroog en scheidde van hem. In 2009 richtte ze samen met een vrienden haar detectivebureau op en in 2012 trad ze opnieuw in het huwelijksbootje en kreeg ze haar tweede kind.

Het huwelijksgeluk heeft niet lang mogen duren, want in 2013 viel Rebecca halsoverkop voor haar buurman, die op dat moment ook verloofd was. De twee glipten geregeld samen weg om dan voor een paar dagen te gaan logeren in een hotel. Hun partners vertelden ze dat ze op verplaatsing moesten werken.

In een openhartig interview met de Britse tabloid The Mirror zegt ze dat ze zich wel schuldig voelt, maar dat ze alles opnieuw zou doen. “Ik heb nooit gezegd dat ik een heilige ben en ik voel me heel erg hypocriet maar niemand heeft een affaire wanneer ze volslagen gelukkig zijn. Ik verdien het allemaal.”

In 2015 scheidde Rebecca opnieuw van haar echtgenoot om de relatie met haar buurman een kans te geven. Ondanks hun passionele affaire bleef die relatie echter niet lang duren. ”Toch zou ik het opnieuw doen. Ik denk dat alles gebeurt met een reden en ik denk dat deze man in mijn leven gebracht werd om me te leren wat liefde is”, zou ze daar achteraf over zeggen.