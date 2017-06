Trump gaat fel tekeer tegen Londense burgemeester om volledig uit de context gerukte uitspraak

Donald Trump haalt op Twitter scherp uit naar de burgemeester van Londen, Sadiq Khan. “Ten minste zeven doden en 45 gewonden in een terreuraanval en de burgemeester van Londen zegt dat er geen reden tot paniek is”, zo luidt het op Twitter.

Na de terreuraanslag waarbij zaterdagnacht zeven mensen het leven lieten en nog eens 48 anderen gewond raakten, richt Donald Trump zijn pijlen op de Londense burgemeester Sadiq Khan. Hij hekelt het feit dat de burgemeester gezegd zou hebben dat er geen reden tot paniek is, alleen heeft hij die uitspraak zodanig uit de context gerukt dat zijn sneer naar Khan geen basis heeft in de realiteit.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Trump verwijst met zijn forse tweet naar een interview bij Sky News waarin Khan het had over hoe de stad zal reageren op het terrorisme. “Terroristen vinden steeds nieuwe manieren om ons aan te vallen. Wij vinden steeds nieuwe manieren om ons te beschermen”, klinkt het. “Er zal de komende dagen meer politie op straat zijn, dat is geen reden om te panikeren. Het is om ons veilig te houden.”

Geen hoger dreigingsniveau

Ondanks het feit dat er in één maand al twee terroristische aanslagen op Britse bodem plaatsvonden, wil Khan het dreigingsniveau in zijn stad niet verhoogd zien. “Ze willen dat we bang worden. Ze willen ons tegen elkaar opzetten. We moeten hen niet toestaan onze manier van leven te veranderen”, luidt het.

De entourage van Trump heeft de uitspraken van Khan al eerder tegen de man gebruikt. Zo werd al gezegd dat de burgemeester vond ‘dat aanslagen er nu eenmaal bijhoren in een grote stad’. Dat Khan enkel wilde zeggen dat een grote stad voorbereid moet zijn op terrorisme werd gemakkelijkheidshalve verzwegen.

Het wapendebat

En aangezien er dit keer geen vuurwapens bij de aanval betrokken zijn, ziet president Trump zijn kans mooi om het wapendebat nog eens op te rakelen. Dat doet hij met een zeer terechte observatie: “Merk je dat we het nu niet over het wapendebat hebben? Dat is omdat ze messen en een truck gebruikten.”

Ondertussen laat de woordvoerder van Khan weten dat de burgemeester van Londen “andere dingen te doen heeft” dan te reageren op de tweets van Donald Trump.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

