Bond betaalt Duivels 150.000 euro voor sponsoractiviteiten

De KBVB heeft een voorlopige oplossing uitgewerkt over het probleem van de portretrechten van de Rode Duivels. De bond heeft die rechten sinds enkele maanden niet meer in zijn bezit waardoor sponsors geen beroep meer kunnen doen op de portretten van de spelers. Omdat dit weekend twee activiteiten waren gepland en enkele spelers dreigden niet mee te werken, kwam de bond met een compromisvoorstel: in afwachting van een definitieve oplossing krijgen de spelers voor de prestaties van dit weekend 150.000 euro. Dat bedrag zullen de spelers wegschenken aan een goed doel.

Op lange termijn dwingt een definitieve oplossing zich op. De bond probeert de kwestie van de portretrechten te koppelen aan de discussies over de tornooipremies. De KBVB vindt dat die te hoog zijn en wil ze met zestig procent verminderen. De spelers staan open voor onderhandeling, maar reageren afwijzend op het eerste voorstel. Deze namiddag drukte zowel kapitein Eden Hazard als bondscoach Roberto Martinez de hoop uit dat de kwestie snel geregeld is. “We zijn voetballers, geen onderhandelaars”, zegt Hazard. Roberto Martinez zei dat hij niet over zijn persoonlijke portretrechten onderhandelde met de bond. Zijn voorganger Marc Wilmots had dat wel gedaan.