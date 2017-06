Tachtigtal jongeren gaat met elkaar op de vuist aan station van Denderleeuw

Denderleeuw - Aan het station van Denderleeuw is het zaterdag rond 20 uur uit de hand gelopen. Tachtig jongeren van Afrikaanse origine raakten slaags.

Een deel van de groep was van de trein gestapt die uit Ninove kwam. In Denderleeuw kwam het tot een confrontatie. Toen de politie ter plaatse kwam, stoven de tieners uit elkaar. Toch konden de ordediensten enkele jongeren identificeren.

Het is het tweede incident in de stationsbuurt van Denderleeuw in een paar weken tijd. Burgemeester Fonck zal samen met de politie alles analyseren en indien nodig de maatregelen nog verscherpen.