Tijdens het benefietconcert in Manchester voor de slachtoffers van de aanslag werd het een zangeresje uit het koor even te veel. Het meisje, een leerlinge van de Parrs Wood High School, barstte uit in tranen tijdens het zingen. Zangeres Ariana Grande schoot haar te hulp. Ze gaf het meisje een knuffel en hielp haar het liedje, 'My Everything' van Grande, af te maken.