Eden Hazard geeft forfait voor interlands tegen Tsjechië en Estland

Hazard sloeg zondag op training zijn enkel om. Uit de eerste diagnose blijkt dat hij niet beschikbaar zal zijn voor de interlands van maandag (Tsjechië) en vrijdag (Estland).Meer nieuws over de ernst van de blessure zal pas dinsdag volgen, meldt de bond.

Hazard moest ook de vorige kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland aan zich voorbij laten gaan. De Rode Duivels misten toen ook Kevin De Bruyne en geraakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Hazard is de tweede die forfait moet geven. Eerder raakte al bekend dat Thomas Meunier ook niet fit is. Divock Origi is hersteld van zijn blessure, maar wordt maandag gespaard.

.@hazardeden10 is out for #belcze & #estbel due to injury after twisting his ankle today in training (individual action). More news in 48h.