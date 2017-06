RECENSIE. Verrassen doet Green Day niet op Pinkpop, scoren wel: “F*ck you, Donald Trump” (****)

Met Green Day als afsluiter van een festivaldag zit je altijd goed. Geen wonder dat de Amerikaanse punkers zondagavond dan ook het hoofdpodium van Pinkpop op mochten om daar te doen wat ze het best kunnen: een groots spektakel brengen. Jammer genoeg kregen ze wel tegenwerking van de geluidsinstallatie.

Het zit namelijk zo: op Pinkpop houden ze niet van lawaai tot in de vroege uurtjes. Om die reden stopt het festival nooit later dan middernacht, maar om die reden wordt het geluid bij de headliners ook begrensd. Zodat ze niet plots veel te luid kunnen gaan spelen en zo de omwonenden overlast kunnen bezorgen.

Die van Green Day, die houden er nochtans van om flink wat herrie te maken. Luide gitaren, stevige drums, de nodige blazers en de decibels die de stembanden van frontman Billie Joe Armstrong voortbrengen: alles wordt in de strijd gegooid. Maar op Pinkpop kregen ze ferme tegenwerking van die geluidsbegrenzing. Telkens het publiek enthousiast reageerde en echt wild meedeed, zakte het volume plots. Vervelend wanneer je een stevig concert wilt geven.

Maar goed: het doet geen afbreuk aan het spektakel waarvoor Armstrong, bassist Mike Dirnt en drummer Tré Cool - die naam, cooler wordt het écht niet - opnieuw tekenden. Wie hen vaak aan het werk ziet, weet wel dat de punkers het jongste decennium nog weinig veranderden aan hun liveshow. Wat nieuwe nummers erin, dat wel, maar voor de rest grijpen ze terug naar de vaste ingrediënten. Armstrong die het publiek eeej-oooh laat roepen, de medley met onder meer Shout, Always Look on the Bright Side of Life en (I can’t get no) Satisfaction, het konijn dat het volk komt opwarmen en het uit het publiek halen van mensen en hen laten zingen of gitaar spelen.

Weinig verrassing dus in de shows van Green Day, maar dat neemt niet weg dat ze elke keer opnieuw een glimlach op je gezicht toveren. En over die gitaar gesproken: ditmaal haalde Armstrong de 11-jarige Chiel uit het publiek. Die speelde verbazend goed gitaar en kreeg het instrument van de Green Day-frontman mee naar huis, waarop hij op het podium begon te huilen. Prachtig moment.

Tussendoor konden er nog wat sneren vanaf. Naar de headliner van zaterdag bijvoorbeeld - “Dit is geen f*cking Justin Bieber-show” - of naar de Amerikaanse president. “F*ck you, Donald Trump”, zei Armstrong. “Hij is de grootste, dikste, domste en stomste persoon ooit.”

Dat Green Day uiteindelijk maar twee uur speelde en zo een half uur minder rockte dan gepland, was eigenlijk niet eens zo erg. Ze sloten in de bisronde af met een indrukwekkende stroom hits: American Idiot, Jesus of Suburbia en Good Riddance. Zo zette het een punt achter een al bij al tegenvallende Pinkpop-dag, met slechts 45.000 aanwezigen. Maar die gingen dan toch nog met de glimlach naar huis.

Foto: Raymond Lemmens

