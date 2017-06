Evi Hanssen schrijft emotionele post over haar hectische leven

“Ik heb een prachtig leven maar ik ben ook vaak alleen”. Die emotionele boodschap plaatste presentatrice Evi Hanssen (38) op Instagram vanuit het Nederlandse Hilversum.

“Ik heb een prachtig leven. Ik heb een gezin, vrienden en familie. Maar ik ben ook vaak alleen. Dat is meestal een keuze, soms ook niet. Ik heb de stilte leren appreciëren, ik ben gaan houden van mezelf in en op mijn eentje. Dat is mijn kracht. Maar ook mijn zwakte. Bij de boodschap plaatste ze ook nog een foto van zichzelf in een bed in Hilversum met de hashtag #altijdonderweg.