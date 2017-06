Twee minderjarigen opgepakt in zaak van dode tienermeisjes Nederland

In de beide onderzoeken naar de dood van de twee 14-jarige Nederlandse meisjes uit Hoevelaken en Bunschoten heeft de politie in de nacht van zondag op maandag aanhoudingen verricht. “Op basis van de bevindingen uit de onderzoeken tot nu toe, lijkt het er niet op dat er een verband is tussen beide feiten”, luidt het bij de politie.

“In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken is in de nacht van 4 op 5 juni een 14-jarige jongen uit de gemeente Ede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. De jongen wordt vandaag verhoord”, zo laat de politie weten in een persbericht.

“Ook in het andere onderzoek, naar de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten, is zondagnacht een verdachte aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit gemeente Den Bosch. Ook dit onderzoek is nog in volle gang”, aldus de politie.

“Gelet op de informatie uit de onderzoeken tot nu toe, ziet het er uit als twee op zichzelf staande zaken”, laat de politie nog weten.

Politie verricht twee arrestaties in beide afzonderlijke onderzoeken naar dood meisjes #Achterveld en #Bunschoten https://t.co/8GaUYouoq2 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) June 5, 2017

Het lichaam van de veertienjarige Savannah, die al sinds donderdag vermist was, werd zondagmiddag aangetroffen door een toevallige voorbijganger in een sloot bij een industrieterrein in Bunschoten, in de provincie Utrecht. Vrijdag werd in een sloot in Achterveld, zowat 20 kilometer verderop, al een ander veertienjarig meisje, Romy, dood teruggevonden. Ook zij was al een tijdje vermist.

LEES OOK. “Jongeren, ga niet naar verlaten plaatsen”: Burgemeester doet oproep na dood van twee meisjes