Prins Charles: “Mijn huwelijk met Diana leek op een Griekse tragedie”

“Mijn huwelijk met prinses Diana lijkt wel een Griekse tragedie”. Dat schreef de prins zelf in tal van brieven aan de voormalige Amerikaanse first lady Nancy Reagan.

“Niemand zal ooit begrijpen hoe het is tot je het zelf eens meemaakt”, schreef de prins in een van de vele brieven. “En net daarom wordt het alleen maar erger. Ooit, Nancy, vertel ik je het hele verhaal. Het lijkt wel een Griekse tragedie. Het zou het perfecte toneelstuk kunnen zijn!” De vrouw van de voormalige Amerikaanse president en de prins werden bevriend tijdens de ambtstermijn van Ronald Reagan en ook na het overlijden van de president hielden Nancy en de prins contact.

Ronald Reagan en Nancy Reagan Foto: Photo News

Toen in 1992 een boek verscheen over de prins zijn huwelijksproblemen, bood Nancy spontaan haar steun aan. “Ik kan je niet vertellen hoe hartverwarmend ik je brieven vind”, schreef de prins. “Ik beloof je nogmaals je op een dag het hele verhaal te vertellen maar het is zo afschuwelijk dat niemand het zal geloven.”

Wederzijdse steun

Maar ook de prins steunde mevrouw Reagan toen in dezelfde periode een biografie over haar verscheen die allesbehalve flatterend was. Het boek omschreef haar als een geldzieke vrouw, die er een affaire op nahield met niemand minder dan de Amerikaanse zanger Frank Sinatra. “Ik weet exact hoe de schrijvers te werk gaan”, schreef de prins aan Nancy na de publicatie van het boek. “Ze willen zo veel mogelijk controverse teweegbrengen en sturen de gekste roddels de wereld in. Het levert hen grof geld op, het zoveelste bewijs dat we in een wereld leven die helemaal niet zo geciviliseerd is als je zou denken.”

Toen Nancy Reagan in 2016 overleed, werd een deel van de brieven geschonken aan de Ronald Reagan Presidential Foundation en de bijhorende bibliotheek. Een ander deel raakte zoek waarvan geregeld flarden opduiken.