Kim Kardashian “heeft alle respect verloren” voor ex-stiefvader

Realityster Kim Kardashian heeft naar eigen zeggen geen respect meer voor haar voormalige stiefvader Bruce Jenner, nu Caitlyn Jenner. Dat zei Kim in haar realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’.

In de bewuste scène waarin Kim haar moeder Kris vertelt dat ze de memoires van Caitlyn gelezen heeft, laat ze duidelijk haar ongenoegen merken. “Caitlyn heeft haar ideeën, en jij hebt de jouwe”, zegt Kim tegen haar moeder.

Caitlyn Jenner Foto: AFP

“Daar is niets mis mee maar je kan je verhaal ook op een andere manier vertellen. Je hoeft niet zo negatief te zijn. Ze geeft je van alles de schuld. Ik kan alleen maar zeggen dat ik geen respect meer voor haar heb. Als ze zo over de hele situatie denkt, wil ik haar zelfs niet meer in de buurt hebben.”

In het omstreden boek, dat onlangs op de markt kwam, vertelt Caitlyn over haar financiële situatie. Caitlyn beweert bij hoog en bij laag dat Kris stelselmatig al het geld bij haar weghield, iets wat Kris in alle toonaarden ontkend. “Mijn moeder is zo goed geweest voor Caitlyn maar zij is dat blijkbaar allemaal vergeten”, gaat Kim verder. “Mijn moeder moet haar geen kansen meer geven, het is tijd om verder te gaan met haar leven.”