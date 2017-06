Terminaal zieke vrouw met nog één grote wens ziet die tijdens prachtig moment uitkomen

Afgelopen vrijdag werd voor de terminaal zieke Debbie Nelson een van de mooiste dagen van haar leven. De Amerikaanse uit Madison in de staat Wisconsin kon toen het huwelijk van haar dochter Melissa meemaken. Zo werd haar enige droom alsnog werkelijkheid.

“Het was fantastisch. Ik had nooit iets als dit verwacht”, zei Nelson achteraf . “Enkele dagen geleden was ik nog erg ziek, maar ik wist dat ik nog maar één doel voor ogen had: mijn dochter zien trouwen.” De vrouw lijdt aan een terminale kanker en was sindsdien niet zeker of ze het trouwfeest van Melissa zou kunnen meemaken. Maar mede dankzij het St. Mary’s Hospital in Madison kwam de ceremonie al in amper 24 uur tot stand. Ze toverden een tuin om tot een prachtige trouwlocatie met onder meer ballonnen en bloemen.

“Ik ben enorm gelukkig en iedereen enorm dankbaar die dit feest in een dag tijd heeft kunnen organiseren”, aldus Melissa. Ook Nelson was enorm blij met het gebaar. “Van overal kwamen er mensen helpen om me een van de mooiste dagen uit mijn leven te bezorgen”, verklaarde ze. In totaal waren er een dertigtal familieleden aanwezig om het huwelijk van Melissa en haar man Bryan Rowin te vieren.