Ariana veranderde haar concert na emotionele ontmoeting met mama slachtoffer die haar opdroeg: “Stop met huilen en lach”

Mama Charlotte (rechts onderaan) vertelde in Good Morning Britain over de ontmoeting met Ariana Grande. Foto: ITV - Facebook

Ariana Grande had een heel ander concert in gedachten dan het concert dat ze zondagavond gebracht heeft. Het was een ontmoeting met de moeder van een van de slachtoffers die haar inspireerde tot een show “vol plezier, liefde en een goede energie.”

“Ik had het plezier om Olivia’s mama te ontmoeten enkele dagen geleden en zodra ik haar zag begon ik te huilen en gaf ik haar een dikke knuffel. Ze zei me: ‘Je zou moeten stoppen met huilen.’ Omdat Olivia niet zou willen dat ik huilde”, vertelde Ariana Grande het publiek zondagavond.

“En ze vertelde me dat Olivia de hits had willen horen. Dus dat betekent dat we een totaal andere show hebben gepland. We hadden gisteren een repetitie en vanavond was al zo licht en gevuld met plezier en liefde en goede energie en daar wil ik jullie voor bedanken”, ging de popster verder.

Foto: AFP

“Zorg ervoor dat iedereen danst en lacht en meezingt”

De moeder van Olivia verduidelijkte vanochtend wat er gebeurd was tijdens hun ontmoeting. Ze vertelde in Good Morning Britain dat Ariana het ongepast vond om haar hits te spelen, maar dat ze de hele setlist na hun ontmoeting omgooide.

“Ze wilde de niet-hits spelen. Ze vond het niet gepast om de grote hits te spelen waar iedereen op zou willen dansen. En we zeiden nee, speel de hits en zing de longen uit je lijf. Zorg dat iedereen opstaat en danst en lacht en met je meezingt”, vertelde mama Charlotte.

“Laat niemand je vertellen dat je iets niet mag doen. Olivia zou niemand in tranen willen zien, ze was een vrolijk meisje. En toen vertelde ik haar daar om te stoppen met huilen en te lachen.”

Charlotte drukte ook haar oprechte medeleven uit voor de slachtoffers van de aanslag in Londen zaterdagnacht. “Ik voelde dezelfde emoties die ik voelde op de nacht dat het gebeurde in Manchester. Mijn hart gaat uit naar iedereen in Londen. Ik hoop dat ze de kracht vinden om erbovenop te komen net zoals wij dat proberen te doen.”