En toen kwam de grote droom van Giel (11) uit: optreden naast zijn grote idool, en dat niet alleen

Op het Nederlandse Pinkpop mocht de elfjarige Giel op een zeker moment mee op het podium met zijn grote idool Billy Joe Armstrong van Green Day. Dat de jongen naast zijn idool mocht optreden werd hem al bijna te veel, maar toen Armstrong hem ook nog eens zijn gitaar schonk was de jongen helemaal door het dolle heen.

“Die jongen weet hoe hij moet spelen? Echt? Ken je drie akkoorden? Kom, maak dat je hier bent”, met die woorden haalde Billy Joe Armstrong Giel naar het podium, waar hij meteen een dikke knuffel kreeg van de elfjarige jongen.

Armstrong gordde Giel zijn gitaarriem om en liet de jongen zich even volop uitleven op het podium. Wanneer hij na het nummer Giel om zijn naam vraagt, wordt het de jongen eigenlijk al te veel. Hij kan niet geloven dat hij op het podium staat met zijn grote idool en de tranen (van geluk, vermoeden we) staan hem in de ogen.

Wanneer Armstrong hem dan ook nog eens zegt dat hij de gitaar mag houden, is de jongen helemaal buiten zichzelf van blijdschap.

