Inbrekers knevelen bewoner in Rijkevorsel en gaan aan de haal met Mercedes

Rijkevorsel - In de Asterweg in Rijkevorsel is maandagochtend een 53-jarige man het slachtoffer geworden van een home invasion. De bewoner kreeg enkele rake klappen en de daders namen waardevolle spullen mee.

Drie personen, onder wie twee van hen gemaskerd waren, drongen maandag omstreeks 5.45u binnen in het huis van de man in de Asterweg, een doodlopende straat in het centrum van Rijkevorsel. De daders stonden oog in oog met de bewoner en gaven hem ook enkele rake klappen. Ze bonden zijn handen vast met tape en gingen daarna op zoek naar waardevolle spullen.

De overvallers gingen aan de haal met geld en juwelen uit de kluis, een iPhone en de Mercedes van de eigenaar. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens het parket spraken de inbrekers gebrekkig Engels en Nederlands. Ze zijn nog spoorloos.