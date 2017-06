Deze vrouw heeft de ultieme (en hilarische) oplossing tegen hardrijders

De Britse Jean Brooks had het volledig gehad met alle hardrijders in haar straat en besloot het heft in eigen handen te nemen. Nu gaat ze geregeld met de haardroger in de hand in haar tuin staan: “Ik heb nog nooit zoveel remlampen aan zien gaan.”

De pientere Britse stelde op een zeker moment vast dat een haardroger sterk lijkt op een draagbare snelheidsmeter die de politie wel eens gebruikt voor controles. Nu staat ze geregeld met de haardroger in de hand in haar voortuin, te wachten tot er een hardrijder aankomt en hem dan ‘in het vizier van haar haardroger te nemen’.

Heel wat chauffeurs trapten al in haar list, en ze konden het niet allemaal appreciëren. Niet dat dat Jean ook maar iets kan schelen: “Als ze het niet leuk vinden, dan is dat jammer. Ik woon hier, mijn vrienden wonen hier, de kinderen van mijn vrienden wonen hier. En als we niet eens meer veilig kunnen zijn in onze eigen straat, hoe moeten we dan veilig zijn in de wereld?”

Een originele oplossing voor een onhebbelijk (en gevaarlijk) probleem, zo lijkt het. Maar uit reacties op het filmpje dat BBC England op haar Facebook-pagina plaatste, blijkt het eigenlijk een beproefde tactiek te zijn.